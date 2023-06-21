 

Российский банкир спрогнозировал рекордный рост ипотеки к 2023 году

21.06.2023, 9:25, Разное
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Олег Сысуев, председатель совета директоров Альфа-банка, заявил в интервью, что в 2023 году объем ипотечного кредитования в РФ превысит 6 триллионов рублей. Это будет новый рекорд.

Такое заявление Сысуев сделал в интервью “РИА Новости”. На встрече в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждалась позиция Центрального банка России, согласно которой “клапан надо немного подтянуть”. По словам Сысуева, если регулирование останется прежним, то в 2023 году ипотека, скорее всего, достигнет новых рекордов. Общий объем рынка превысит 6 триллионов рублей.

Алексей Зубец – экономист, директор Института социально-экономических исследований. По его словам, в РФ становится все меньше людей, способных приобрести жилье. По его данным, общее число россиян, способных взять ипотечный кредит, практически исчерпано. Только 5% людей могут позволить себе купить жилье без ипотеки. Ипотека позволяет приобрести жилье 10% населения.


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