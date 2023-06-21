Культовый «Улей», косички «Доярка» и «Пудель» – ностальгические ретро-прически и как воссоздать их в современном стиле

В этом году мода направлена ​​на то, чтобы вернуть стили из прошлого и придать им современный вид. От гладких и элегантных стилей 1960-х до диких и свободных духом 1970-х, эти прически в стиле ретро снова возвращаются. О том, как воссоздать их в современной интерпретации, пойдет речь в статье.

«Виктори Роллс», «Помпадур», «Улей»(на главном фото)

Классическая ретро-прическа 1940-х годов, была модной во время Второй мировой войны. Они источают красоту и женственность благодаря двум огромным валикам, закрепленным по бокам головы. Прическа “Помпадур” 18-го века снова стала вневременной классикой. С ее передним холмом, гладкими боками и мятежным очарованием он символизировал уверенность и стиль. “Улей”, культовый ретро-образ 1960-х годов, добавляет волосам высоты и драматизма.

Начес, волны, “Рокабилли Куифф”

Начес 1960-х годов включал в себя огромные объемные волосы. Классическая прическа «волны» придает винтажный шарм и разнообразие любой прическе. “Рокабилли Куифф” предполагает создание объемной, зачесанной вверх области волос на передней части головы, которая обычно дополняется зачесанными назад или более короткими сторонами.

Круглый боб, «Гибсон», «Пудель»

Flapper Bob — это короткая, гладкая и угловатая стрижка, популярная в 1920-х годах и символизирующая раскрепощенный дух эпохи джаза. Gibson Tuck, вдохновленный Gibson Girl конца 19-го века, представляет собой элегантную прическу, излучающую вневременную изысканность. Стрижка «Пудель», популярная в 1950-х годах, представляет собой игривую и женственную прическу, характеризующуюся тугими объемными кудрями.

“Чаша”, дреды, “Рэйчел”

Стрижка «Чаша» представляет собой простую округлую стрижку с прямой челкой, которая создает чашеобразную форму вокруг головы. Дреды — это смелая и характерная прическа, которая позволяет волосам естественным образом спутываться и образовывать длинные пряди, похожие на веревки. Стрижка “Рэйчел”, прославившаяся благодаря героине Дженнифер Энистон в сериале «Друзья», была модной прической 1990-х годов. У него длинные слоистые волосы с бликами, обрамляющими лицо, и вывернутыми концами.

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Пикси, прическа с челкой-шторкой, “Химэ”

Пикси — это стрижка в стиле ретро отличается короткими волосами, которые обычно укладываются близко к голове, подчеркивая черты лица. Челка-занавес — это мягкая, тонкая челка с пробором посередине, обрамляющая лицо с обеих сторон. Стрижка “Химэ” — это традиционная японская прическа, характеризующаяся прямыми, коротко подстриженными волосами чуть ниже плеч и короткой челкой, зачесанной набок.

Слои, “детская” челка, “Улей” с хвостиком

Слоистая прическа – это мягкие и тонкие слои, которые обрамляют лицо и создают движение и текстуру волос.​​ “Детские” челки, также известные как микрочелки, представляют собой короткие челки, расположенные над бровями. Хвост «Улей» сочетает в себе две прически в стиле ретро: «улей» и « конский хвост».

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Зачесанные назад волосы, высокий пучок, косички «Доярка»

Зачесанные назад волосы — это гладкая и гладкая прическа, популярная в стиле ретро. Высокий пучок — это универсальная и вневременная прическа, которая была популярна на протяжении всей истории. Косы доярки, также известные как ореолы или коронные косы, представляют собой романтическую прическу, которую носили на протяжении веков.

Завитые волосы, шиньон, “Голливудские волны”

Техника завитых волос предполагает создание небольших зигзагообразных или волнистых узоров на волосах или плетение и укладку волос. Шиньон — это элегантная прическа, которая включает в себя скручивание волос в узел или пучок на затылке. “Волны” Фарры Фосетт, популяризированные культовой актрисой в 1970-х годах, представляют собой объемные каскадные волны, обрамляющие лицо.

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Африканские косички, “Французский твист”, асимметричный боб

Косички — это классическая африканская прическа, при которой волосы заплетаются рядами близко к коже головы. “Френч Твист” — это классическая и неподвластная времени прическа с закрученными волосами вверх и закрепленными на затылке. Асимметричный боб с короткой и длинной сторонами — это креативная стрижка, привлекающая внимание.

Объемные локоны, длинные и прямые волосы, “Андеркат”

Объемные локоны, тщательно уложенные и элегантно зачесанные на одну сторону, прически Side Swept Curls отражают суть старого голливудского гламура и женственного очарования. Длинные и прямые волосы были вневременной и адаптируемой прической на протяжении десятилетий. “Андеркат” – это смелая и дерзкая стрижка в стиле ретро предполагает выбривание одной или обеих сторон головы, а остальную часть волос оставляют длиннее.