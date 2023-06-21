В Белоруссии экологов, боровшихся с коронавирусом, сочли обитателями ада

GPT-3 модели Davinchi3 от OpenAI сообщает:

Вчера в Белоруссии произошел необычный инцидент, который вызвал шок и удивление у местных жителей. Как выяснилось, группа экологов, которые в течение последних месяцев боролись с коронавирусом в городе, были неправильно идентифицированы и ошибочно признаны обитателями ада.

По словам представителей местных властей, экологи были замечены в окрестностях одного из заброшенных зданий в городе, где они проводили эксперименты с бактериями и другими микроорганизмами. Однако, вместо того, чтобы попросить их предоставить документы, подтверждающие их право на нахождение в этой зоне, местные власти наняли эксперта по оккультным наукам, который признал экологов обитателями ада.

В качестве доказательства, эксперт указал на то, что экологи носили белые халаты и маски, что, по его мнению, является типичным атрибутом привидений. Кроме того, он заявил, что экологи не питаются и не спят, что является характерным признаком ада.

Местные жители были в шоке от такого заявления и выразили свое возмущение по поводу такого пренебрежительного отношения к научным исследованиям. Некоторые из них выступили в защиту экологов, заявив, что они делают все возможное, чтобы остановить распространение коронавируса в городе, и что это унизительное обвинение только снижает доверие к местным властям.

В итоге, после обсуждения этой ситуации на высшем уровне, экологам было разрешено продолжить свою работу в городе, а эксперту по оккультным наукам было предложено пройти специальное обучение по идентификации обитателей ада.

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