 

“Я могу быть лидером этого движения” – Волочкова задумалась об открытии школы балета

21.06.2023, 8:28, Разное
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Балерина всея Руси уже давно присвоила себе звание “королевы шпагатов”, ведь где только она их не делала, в том числе и на сцене. Звезде сейчас 47 лет – это тот самый возраст, когда танцовщицы, как правило, либо задумываются о завершении карьеры, либо уже отправляются на заслуженный отдых. Но Анастасия Волочкова, кажется, и не планирует останавливаться.

В беседе с журналистами блондинка призналась, что любит то, чем занимается. Ей нравится танцевать и радовать публику своими выступлениями. А потому сейчас она не готова бросить сцену. Конечно, за годы карьеры звезда набралась опыта и могла бы передавать его подрастающему поколению.

К слову, многие знаменитости сегодня запускают всевозможные курсы и делятся тем, что знают или умеют. Однако Анастасия Волочкова к такой работе не готова. По ее мнению, учить людей балетному искусству должны мэтры, у которых опыта набиралась она. И лучше их в этом деле она не справится.

При этом блондинка призналась, что задумалась об открытии собственной сети балетных школ по всей России. Это произошло еще во времена ее обучения в университете. Тогда, как оказалось, она защищала проект, связанный с запуском образовательных учреждений. Может быть, школы и откроются, но не сейчас.

“Я могу быть лидером этого движения, но считаю, что это никогда сделать не поздно, а сейчас я хочу быть на сцене”, – приводит слова Анастасии Волочковой “Общественная служба новостей”.


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