“Семейное видео” – Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном

Сладкоголосый певец преуспел в карьере. Может быть, поэтому он так и не обзавелся семьей. Артисту уже 41 год, однако он ни разу не был женат, а личную жизнь привык скрывать от общественности. Поклонники надеятся и верят, что Дима Билан все же обретет счастье и любовь.

Впрочем, и без супруги и детей музыканту есть, о ком заботиться. У него, как известно, есть сын. Правда, крестный – наследник Яны Рудковской и Евгения Плющенко по имени Саша. Однако на днях выяснилось, что он является крестным папой еще одного ребенка. К слову, его тоже зовут Саша.

В своем микроблоге Дима Билан разместил видео, которое было снято во время прогулки с 8-летним ребенком, которого многие сначала приняли за Плющенко-младшего. Поклонников удивили кадры с сыном, ведь не все знали, что у их кумира есть еще один крестный. Некоторые даже задались вопросом: мол, сколько вообще у певца таких детей?

Видимо, самые преданные фанаты оказались в курсе существования еще одного Саши в жизни артиста. Некоторые стали отмечать, что мальчик очень повзрослел.

“Вырос, время быстро бежит. Такой большой уже!” – пишут в комментариях пользователи.

А кого-то удивило то, как легко музыкант находит общий язык с подрастающим поколением. Фанаты отметили, что у него есть магическая способность говорить с ними на одном языке и давать им чувство комфорта и безопасности.

“Прикольно смотреть на такое семейное видео. Все захотели стать вашими крестниками”, – обратились к Диме Билану пользователи.