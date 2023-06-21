Одержимый демонами накинулся на экзорциста, после чего тому потребовались две операции на черепе

Отец Карлос Мартинс из Детройта, штат Мичиган, США, сравнил процедуру изгнания демонов с настоящей войной против дьявола.

В частности, он рассказал, что во время одного экзорцизма над неназванным одержимым человеком тот накинулся на него и нанес голыми руками такие сильные удары по голове священника, что проломил ему череп.

Мартинс сказал, что ранение было очень серьезным и ему после такого срочно сделали две операции на черепе.

Карлос Мартинс поделился своим нелегким опытом месяц назад во время видеоподкаста на Youtube-канале “Reason & Theology”:

“Как экзорцист, я стою между жертвой и демоном, и да, таким образом я превращаю себя в удобную мишень.

Обычно мы делаем все возможное, чтобы уменьшить вероятность нападения и смягчить последствия таких атак, но всегда можно найти уязвимость. Когда мы собираемся встретиться с дьяволом, мы вступаем в войну. Такова реальность.

В мои обязанности экзорциста не входит объяснять что-то скептикам или доказывать им, что дьявол существует. Как священник я проповедую Бога, я проповедую Иисуса Христа, я не проповедую дьявола”.

Ранее Карлос Мартинс попал в СМИ, когда заявил, что культовый фильм “Экзорцист” 1973 года полностью соответствует действительности – и что он собственными глазами видел, как одержимые люди левитировали.

Он рассказывал, что показанные в фильме обильная рвота и плевки в священника тоже наблюдались им в реальности. И что однажды он даже видел как демоны заставили человека есть фекалии из унитаза.