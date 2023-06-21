 

Битва за правду? – Политический конфликт внутри Пентагона

21.06.2023, 6:39, Разное
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Долгожданный шквал разоблачений в области НЛО недавно охватил Соединенные Штаты, наводя на мысли о том, что в Пентагоне творится нечто важное и таинственное.

Бывший руководитель «Отдела НЛО» Министерства обороны до 2006 года Ник Поуп раскрыл сенсационные детали этой загадочной истории в эксклюзивном интервью для Daily Star.

Поуп утверждает, что волна новых заявлений и разоблачений о НЛО может быть скрытой уловкой, задуманной для сокрытия истинной правды об инопланетных явлениях от общественности. Главный эксперт по НЛО Великобритании также предупредил о политической битве, которая разворачивается за кулисами американской администрации, где стороны противостоят друг другу в попытке удержать или раскрыть секреты о пришельцах из космоса.

Однако, по словам Поупа, возможно существует несколько объяснений для этого всплеска информации и противоречивых заявлений. Одно из предположений состоит в том, что эти разоблачения – на самом деле правда, и существует группа людей, желающих публично раскрыть историю, в то время как другая фракция активно противодействует этому.

– В Пентагоне, безусловно, есть фракция верующих. И фракция верующих делает свой ход, – заявил Поуп. – Они могли бы пытаться раскачать дерево, чтобы посмотреть, что выпадет, но, боже мой, мы переживаем интересные времена!

Один из ключевых игроков в этой новостной сенсации – Дэвид Груш, бывший офицер ВВС США и сотрудник разведки, который утверждает, что видел доказательства обратного проектирования инопланетных технологий на секретных военных объектах США. Его заявления вызвали резонанс, и другие бывшие военнослужащие, такие как Майкл Эррера, также подтвердили контакты с внеземными летательными аппаратами.


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