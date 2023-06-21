 

Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным

21.06.2023, 6:05, Разное
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После развода с Гариком Харламовым звезда “Текста” долгое время хранила свою личную жизнь в тайне. Ей приписывали романы с коллегами по творческому цеху, но она предпочитала отмалчиваться. И только недавно Кристина Асмус решила явить миру свою новую любовь!

Избранником белокурой актрисы стал Роман Евдокимов. Именно с ним экс-супруга комика стала публиковать в соцсетях романтические кадры. На днях звезда показала еще одного дорогого мужчину – своего отца. А также поделилась откровением о том, что в детстве ей не хватало родительской заботы, а папа никогда не проявлял к ней нежность.

Интересно, что, взглянув на снимок родственника Кристины Асмус, поклонники нашли поразительное сходство с ее новым возлюбленным. Журналисты решили пообщаться на этот счет с психологом, чтобы понять, почему звезда завела отношения с мужчиной, похожим на отца. Наталья Искра в разговоре с Пятым каналом заверила, что это нормальная практика.

Свидетельствует она о том, что папа является прообразом для дальнейших отношений. Женщина может искать в мужчинах черты, которые восхищали ее в родственнике. Или же она пытается повторить свою семейную историю. Психолог также оценила будущее отношений с похожим на отца возлюбленным.

“Когда выбирается полная ксерокопия, то это подсознательно выбираются идеальные образы из детства. И тогда ожидается от этого мужчины, соответственно, поведение, которое будет близко к отцовскому”, – отметила специалист об отношениях Кристины Асмус.


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