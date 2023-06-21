Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами

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21.06.2023, 3:35, Новости дня
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Год для олимпийского чемпиона начался тяжело. В начале января его доставили в больницу, где перевели в реанимацию. За жизнь спортсмена боролись врачи, а сам он перенес тяжелые испытания. По данным СМИ, Роман Костомаров пережил ампутацию, два инсульта и частично лишился зрения.

Не так давно о здоровье фигуриста наконец-то появились хорошие новости. Говорят, что он пошел на поправку. Да, и сам спортсмен вскоре вышел на связь с поклонниками, дав понять, что самое страшное позади. Как сообщали источники, сейчас он проходит реабилитацию и готовится к установке протезов. Некоторые из них утверждали, что у олимпийского чемпиона нестабильное эмоциональное состояние.

Телеканал “360” пишет, что олимпийский чемпион бросил работу с психологами, посетив всего несколько сеансов весной. Что стало причиной такого решения, не ясно. Однако ранее несколько врачей, оценивших ситуацию спортсмена, говорили журналистам, что подобные терапии в вопросе восстановления крайне важны.

Стоит отметить, что вчера другой источник сообщал, что на данный момент у олимпийского чемпиона не получается социализироваться в обществе. Из-за этого его психологическое состояние неустойчиво. Более того, время от времени Роман Костомаров переживает нервные срывы.


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