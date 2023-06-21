“Тихая любовь” – экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной

Не так давно Ирина Аллегрова покинула сцену. Теперь она выступает исключительно по особым случаям. Также артистка крайне редко появляется на людях, поэтому неизвестно, чем она сейчас живет. Согласно последним данным, исполнительница хита “Младший лейтенант” одинока.

Но тоска по сильному плечу скоро прекратится. Ясновидящая и экстрасенс Галина Янко уверена, что 71-летнюю певицу ждет гражданский брак с богатым мужчиной, которого она скоро встретит, если уже не встретила. Оформлять свои отношения с новым возлюбленным артистка не будет, дала понять эксперт. “Аллегрова предпочтет тихую любовь, без огласки в прессе”, – сказала экстрасенс.

Янко также сказала: Ирина Александровна будет жить долго и счастливо. Мол, певица является долгожительницей. То есть она проживет более 80-ти лет. К тому же, у народной артистки очень сильная аура, поэтому не удивительно, что она считает себя королевой, добавила ясновидящая.

Ранее дизайнер Аника Керимова раскрыла секрет молодости Ирины Аллегровой. Мол, выглядеть молодо артистке помогают правильные и элегантные наряды, которые скрывают недостатки. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.