Рупор кремлевской пропаганды: “Бахмут”
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Премьера большого документального фильма Наданы Фридрихсон "Бахмут" посвященного штурму Артемовска и роли ЧВК "Вагнер".
Главная ценность фильма. интервью с бойцами и командирами "Вагнера", в том числе и с "Ратибором", который нечасто дает интервью.
Аннотация:
"Музыканты" прошли путь от Новоалександровки до Бахмута за 428 дней и отбили город у ВСУ.
Каким был самый первый бой Ратибора?
Что больше всего запомнилось Механу?
Что из своего африканского опыта «музыканты» использовали в СВО?
С чем они столкнулись в Попасной и Соледаре?
И в какие приметы войны они верят.
Да, у них контракт с Родиной, но подписывали его люди.
PS. На фронт "Вагнер" возвращается 5 августа.
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Источник: Colonel Cassad
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