Солнцезащитный крем может вызвать аллергию: что делать, если он попал в глаза

Солнцезащитный крем является формой защиты от рака кожи. Данное заболевание, в свою очередь, признается учеными одной из наиболее распространенных форм онкологии. В роли фактора-провокатора выступают ультрафиолетовые лучи, которые повреждают ДНК в клетках кожи.

Нужно ли наносить крем на веки

Когда дело доходит до привычек защиты от солнца, первое, о чем нужно помнить, – это всегда наносить солнцезащитный крем на веки. Кожа в этой зоне особенно тонкая, есть риск повреждения ультрафиолетом, если его игнорировать.

Нанося солнцезащитный крем на веки, вы обеспечиваете дополнительный слой защиты, предупреждая эту чувствительную область от вредного воздействия УФ-излучения. Тем не менее, важно стараться избегать попадания продукта в глаза. В противном случае это может привести к дискомфорту в глазах и другим проблемам, некоторые из которых могут стать серьезными.

Солнцезащитный крем, попавший в глаза, может вызвать раздражение

Попадание солнцезащитного крема в глаза может вызвать некоторые проблемы. Среди них наиболее распространены следующие:

Раздражение глаз. Активные компоненты солнцезащитного крема, такие как авобензон, октиноксат или оксибензон могут раздражать поверхность глаза. Это может привести к покраснению, зуду, покалыванию и/или жжению. Если раздражение глаз сохраняется в течение нескольких часов, обязательно обратитесь за медицинской помощью. Аллергия. У некоторых людей может быть гиперчувствительность или аллергия на определенные ингредиенты солнцезащитного крема. Попадание этих компонентов в глаза может вызвать аллергическую реакцию, приводящую к отеку.

Несмотря на то, что солнцезащитный крем может вызвать раздражение, не было зарегистрировано необратимого повреждения глаз или тотальной потери зрения в медицинской практике. Минеральные солнцезащитные средства (с диоксидом титана или оксидом цинка в составе) обычно меньше раздражают глаза, чем химические солнцезащитные продукты.

Что делать, если крем попал в глаза

При попадании солнцезащитного крема в глаза следует в первую очередь их промыть под проточной водой. Лучше, если она будет прохладной или просто комфортной температуры. Наклоните голову чуть набок и откройте пораженный глаз, а затем слегка промойте его водой. Повторите процедуру несколько раз, чтобы полностью удалить солнцезащитный крем. Постоянно моргайте, промывая водой.

Снимите контактные линзы, если они есть. Проводить манипуляции рекомендуется чистыми руками, если солнцезащитный крем попал в глаза. Затем их нужно выбросить, заменить новой парой.

Старайтесь не тереть глаза. Потирание глаз может облегчить дискомфорт и зуд, вызванные попаданием на глаза солнцезащитного крема, но старайтесь этого избегать. Растирание может вызвать дальнейшее раздражение и усугубить проблему. Мало того, если вы будете тереть глаза немытыми руками, вы рискуете занести инфекцию.

Если дискомфорт сохраняется или вы испытываете сильную боль, изменение зрения или любые другие тревожные симптомы, вам следует обратиться за медицинской помощью незамедлительно.