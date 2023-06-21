 

“Покойся с миром”: коллеги оплакивают актера из “Отчаянных домохозяек”

21.06.2023, 2:15, Новости дня
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Британские таблоиды массово сообщают об уходе звезды экрана. Усопший актер знаком и российскому зрителю. Некоторые сериалы с его участием, в том числе “Отчаянные домохозяйки” и “Друзья”, снискали популярность по всему миру.

Также актер сыграл в десятках фильмов, среди которых “Обман зрения”, “Лондонский люкс”, “Приключения Гека Финна”, “Как важно быть серьезным”. А еще Пэкстон Уайтхед продолжительное время играл в театральных постановках, пишет сайт VSE42.RU.

Сын умершего Чарльз передал СМИ весть о кончине далеко не сразу, прошло несколько дней. Как уточняет “Радио 1”, причину смерти звезды пока не афишируют. Однако известно, что актер из сериала “Отчаянные домохозяйки”
Пэкстон Уайтхед умер в больнице штата Вирджиния.

“Покойся с миром, великий актер”, — твердят фанаты. Коллеги также оплакивают покойного в социальных сетях. “Он так много значил для стольких людей и всегда вызывал улыбку на лицах всех, с кем встречался”, — написал Джим Пиддик. Вспоминая знаменитость, друзья не поскупились на добрые слова. Актриса Дана Айви даже опубликовала совместную фотографию.

Напомним, в сериале “Друзья” Пэкстон Уайтхед сыграл босса Рэйчел, а в сериале “Отчаянные домохозяйки” он выступил в роли отца невесты Сьюзан Майер. Между тем “Царьград” сообщает, что на днях в США умер еще один популярный артист: рэпер Big Pokey внезапно упал на концерте.


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