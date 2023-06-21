 

Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из “Давай поженимся”

21.06.2023, 2:15, Разное
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Уже больше года поклонники “Давай поженимся” живут в ожидании новых серий любимой программы. С февраля прошлого года передача пропала с экранов, и с тех пор о ней не было практически никаких вестей. Зрителям оставалось только гадать, увидят ли они еще хоть раз, как Лариса Гузеева и Роза Сябитова подбирают пары для женихов и невест. А несколько дней назад затянувшееся молчание наконец оборвалось. Появилась информация, что совсем скоро шоу вернется в эфир.

Впрочем, едва поклонники успели обрадоваться новости о скором выходе новых серий, как к ним пришло страшное осознание. Многие забеспокоились, что после долгого перерыва передача могла лишиться своих главных звезд. Предполагалось, что Лариса Гузеева сможет успокоить народ и развеять слухи, однако ее ответ накалил обстановку еще сильнее.

В беседе с журналиста ведущая довольно резко прокомментировала новости о возвращении программы. Актриса посоветовала всем интересующимся обращаться с этими вопросами к телеканалу. Некоторые объяснили такую реакцию Гузеевой тем, что она, возможно, скоро перестанет быть главной свахой страны, пишет телеканал “360”. А теперь звезда встревожила публику новым намеком на то, что она больше не появится в “Давай поженимся”.

В своих социальных сетях телеведущая рассказала о плохом самочувствии. “Никак не могу выздороветь! Все из-за этих кондиционеров ужасных”, – поделилась Лариса Гузеева. Также поклонников насторожил тот факт, что звезда посвятила себя домашним делам, а не работе на съемках. Многие предположили, что таким образом актриса косвенно подтвердила слухи о своем уходе из передачи, передает Пятый канал.


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