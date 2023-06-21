Стрижки, придающие объем тонким волосам, но не утяжеляющие их: трендовые варианты лета

Густые и пышные волосы позволяют сделать любую стрижку: в любом случае она будет смотреться эффектно. Но что делать, если локоны слишком тонкие, если волосы редкие и не хватает объема? Нужно найти правильную стрижку и ни в коем случае не утяжелять локоны. Разбираемся, какие прически лучше всего подойдут на лето.

Укладка локонов волнами

Если у вас тонкие локоны, откажитесь от прямых и ровных волос. Тем самым вы еще больше акцентируете внимание на недостатке. Сделайте выбор в пользу укладки в виде легких волн.

Боб с рваными кончиками

Делайте ставку на не слишком длинные прически. Вам будет проще добиться объема и пышности. Рассмотрите вариант боба с рваными кончиками для презентации легкого и игривого образа.

Лайфхак: при сушки волос наклонитесь вниз. Когда вернетесь в исходное положение, то увидите, насколько пышной получится укладка.

Локоны уложенные наперед

Если у вас ультратонкие волосы, вы можете сделать укладку так, чтобы волосы оказались спереди (сзади тогда у вас будет вертикальный пробор на затылке). По крайней мере, создадите иллюзию пышности и густоты.

Эффект небрежности

Эффект небрежности (даже неряшливости) поможет вам визуально увеличить густоту волос. Создайте на голове творческий беспорядок, взъерошьте локоны. Нанесите текстурирующий спрей после сушки волос, чтобы зафиксировать получившийся результат.

Перевернутый боб

Пышные локоны, обрамляющие лицо, – результат прореживания кончиков волос. Вот почему такая стрижка является прекрасны вариантом, чтобы скрыть недостаток в виде тонких волос.

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Пикси с челкой

Чем короче локоны, тем пышнее кажется прическа. Вы можете также использовать накладной шиньон, чтобы добавить густоты.

Нанесите мусс на влажные волосы и придайте им нужную форму. Как только вы получите желаемый результат, нанесите немного лака для волос.

Удлиненный боб с челкой

Подбирайте челку в зависимости от типа лица, тогда она точно будет вам к лицу. А еще поможет выглядеть моложе. В сочетании с бобом у вас получится пышная и красивая стрижка, с помощью которой вы сможете презентовать стильный лук.

Пикси с пробором набок

Если у вас короткие волосы или они очень тонкие, тогда сделайте короткую стрижку. Пикси, помимо того что омолаживает, добавляет объема в верхней части головы, и от этого кажется, что у вас больше волос. Пробор набок добавит шевелюре пышности.

Шегги

Многослойная стрижка, состоящая из прядей разной длины. Идеально подходит тем, кто не может похвастаться густой шевелюрой. Рассмотрите ее, если у вас вьющиеся от природы волосы. Так прическа будет смотреться особенно современно и модно.

Советы

Есть несколько хитростей, которые могут помочь справиться с проблемой тонких локонов. Вот простые советы, с помощью которых вы сможете увидеть большие перемены:

Наносите при бьюти-процедурах умеренное количество шампуня, кондиционера или маски. При переизбытке таких средств вы утяжелите волосы. Используйте продукцию с кератином. Этот ингредиент утолщает каждую волосинку.

И еще старайтесь реже носить головные уборы, поскольку они приглаживают волосы, лишая объема.