Вечная комбинация – джинсы плюс футболка: создаем индивидуальный образ без экстремальных трат

Всегда интересно наблюдать за стильно одетыми людьми и обнаруживать, насколько просты и непритязательны их предметы гардероба. Создать свой индивидуальный образ можно без экстремальных трат. Стиль – это не вопрос денег. Вот несколько модных хитростей, которые помогут выразить свою индивидуальность и выглядеть безупречно.

Базовые вещи

Стиль своего владельца отражают базовые вещи и уникальные аксессуары. Хорошим примером является вечная комбинация – джинсы и футболка, которая, скорее всего, не выйдет из моды никогда. Нужно приобрести простые футболки и джинсы, потому что они всегда будут являться хорошей основой гардероба. А вот в аксессуарах сдерживаться не стоит. Экстремальные, блестящие значки, серьги, сумки и браслеты можно использовать, чтобы продемонстрировать свой стиль, можно использовать броские сумки, серьги, браслеты, заколки и пр. Рекомендуется приобрести кроссовки хорошего качества, которые будут верным спутником в течение длительного времени. Следует выбирать вещи нейтрального цвета, чтобы их можно было сочетать с чем угодно. Важно помнить, что в шикарном гардеробе важную роль играют аксессуары.

Все, что блестит и сверкает

Одна их современных модных тенденций – это блестящие металлические аксессуары и украшения, в том числе из золота и серебра. Более того, оба металла сегодня в тренде, и их даже можно комбинировать. В продаже имеется множество золотых и серебряных изделий, среди которых всегда можно найти подходящие для сочетания с джинсами и футболкой. Такие украшения и аксессуары непременно придадут образу оттенок роскоши. Также важно знать, какой цвет наиболее выгодно подчеркнет ваши черты. Останется нанести на губы немного красной помады, и можно смело отправляться на встречу в кафе.

Создаем стильные зимние образы

Зимой мы обычно прячемся за верхней одеждой, хотя ничего не мешает нам стильно одеваться, только акцент теперь будет сделан на другом. Конечно, здоровье важнее моды, поэтому главное в холода – это теплая и удобная одежда, но это не значит, что нельзя подобрать стильные аксессуары: сумку, шарф, шапку. Они способны мгновенно оживить скучную уличную одежду и внести в облик новизны.

Находки из секонд-хенда

В последнее время все более популярными становятся секонд-хенды. Не только из-за того, что это бюджетное место с невысокими ценами, но и потому, что в них можно найти гораздо больше уникальной стильной одежды и аксессуаров, чем в обычных магазинах, если хорошо поискать. К сожалению, проблема большинства массовых товаров в том, что их можно увидеть повсюду на многих людях. Цель подчеркнуть свой стиль заключается не в том, чтобы привлечь к себе как можно больше внимания, хотя это, скорее всего, произойдет, а в том, чтобы выразить свою индивидуальность. И магазины секонд-хенд помогут в этом – там можно найти настоящие сокровища.

Печать на футболке

Печать на футболках также является отличным способом самовыражения. Если надоела простая однотонная футболка, на ней можно напечатать все, что вам нравится. Это может быть надпись или рисунок. Не стоит сразу обновлять гардероб, если можно просто оживить старый. Кроме того, если сделать индивидуальную печать на футболке, можно быть уверенным в том, что такой вещи не будет больше ни у кого.