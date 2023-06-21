 

“Карамельная ириска”: модное яркое окрашивание волос подарит локонам эффект солнечного сияния

21.06.2023, 0:22, Разное
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Индустрия красоты часто использует для обозначения цвета волос названия различных десертов. Этим летом будет популярно окрашивание “карамельная ириска”. Этот цвет достигается путем мелирования. Он придаст вашим прядям эффект солнечного сияния. В статье мы расскажем об окрашивании волос в оттенки “карамельной ириски”.

Что это за цвет

Если вы когда-нибудь пробовали десерт с ирисным или карамельным соусом, то можете представить себе, как может выглядеть этот цвет. Он сочетает в себе светло-коричневые тона ириски и золотистые оттенки сладкой карамели.

Мелирование в оттенках “карамельной ириски” предназначено для обладательниц каштановых и темных волос. Ваш цвет шевелюры может варьироваться от темно-шоколадного до средне-каштанового.

В ходе мелирования смешиваются карамельные, каштановые и медовые тона. В результате получаются пряди с яркими бликами теплых оттенков.

Как ухаживать за окрашенными волосами

Мелирование “карамельная ириска” нуждается в уходе. Это поможет сохранить яркость окрашивания. Иначе со временем цвет будет выгорать и приобретет медный оттенок.

Используйте для мытья волос шампуни с фиолетовыми пигментами. Но не переусердствуйте с их количеством. Слишком большая доза этого средства может навредить здоровью шевелюры.

По возможности избегайте использования горячих инструментов. При необходимости их применения наносите термозащитный спрей.

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Не забывайте хорошо увлажнять и кондиционировать волосы. Это предотвратит их ломкость.

Окрашивание в домашних условиях

Мелирование волос требует точности и опыта, поэтому его лучше делать в салоне. Однако нельзя сказать, что эту процедуру невозможно провести дома.

Если вы решили сделать окрашивание в цвет “золотой ириски” самостоятельно, то подготовьте следующие материалы и инструменты:

миску для смешивания; краску; фольгу; расческу; резиновые перчатки; кондиционер для волос.

С помощью расчески разделите волосы на пряди. Затем наденьте резиновые перчатки. Приготовьте краску, соблюдая инструкцию. Нанесите ее на те пряди, на которых вы хотите создать блики.

Не используйте слишком большое количество краски. Иначе блики будет выглядеть слишком насыщенно и неестественно. Кроме этого, вы рискуете повредить волосы.

Заворачивайте каждую окрашенную прядь в фольгу, чтобы краска не попадала на другие части шевелюры. Время воздействия красителя на волосы указано на упаковке. Следуйте этим указаниям.

Затем вымойте голову и нанесите на волосы кондиционер. Смойте его через 5-10 минут.

Заключение

“Карамельная ириска” – теплый цвет, который отлично сочетается с загорелой кожей. Если этим летом вы хотите сменить свой образ, то задумайтесь об окрашивании в этот оттенок.


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