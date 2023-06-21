Вам не придется ходить к мастеру слишком часто: как сохранить летом педикюр

Ухоженные руки и ноги для женщин очень важны. Красивые маникюр и педикюр не могут не привлекать внимания окружающих. Лак на ногтях на ногах, как правило, держится дольше, чем на руках. Но только не летом. Чаще всего педикюр стирается со скоростью света. Как этого избежать?

Очищение ногтевой пластины

Перед тем как взять в руки лак, тщательно очистите ногти и избавьтесь от кутикулы. Лак будет наноситься намного легче и лучше.

Не забудьте увлажнить пальцы специальным маслом для кутикулы и кремом для рук. Желательно, быстро впитывающимся.

Пройдитесь по ногтевой пластине средством для снятия лака или мыльным раствором. Главное, не зацепите кожу.

Проявите терпение

Как говорят специалисты, для того чтобы создать идеальный педикюр, необходимо не менее шести часов. Лак должен хорошо закрепиться. В воду в это время ногти опускать нельзя.

Не стоит также носить тесную обувь или же контактировать с текстурированными поверхностями, которые могли бы повредить лак в то время, когда покрытие еще свежее. Это позволит обеспечить долговечность и первоначальный вид педикюра. Через полчаса после завершения процедуры можете возвращаться к привычному ритму жизни.

Однако запомните один важный момент. Если вы идете на пляж, в соленой воде ноги долго не держите. Она разрушает лак, приводит к сухости и сколам покрытия.

Повторное нанесение

Еще один хороший совет. Для долговечности педикюра наносите верхнее покрытие через каждые два дня. Оно будет выполнять сразу две функции. Во-первых, защитит ногти от ультрафиолета, что позволит избежать тусклости. Во-вторых, будет сохраняться цвет. Лаки для ногтей реагируют на воздух, потому со временем окисляются. В итоге цвет меняется. Для его сохранения не забывайте регулярно наносить верхнее покрытие. Это создаст так называемый барьер от воздействия внешних факторов и продлит срок цвета вашего педикюра.