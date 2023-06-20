 

Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

20.06.2023, 23:40, Новости дня
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Второй этап благоустройства около станции Минская будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4) начался, рассказал заместитель мэра города по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Там установлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры, для пешеходов сделали временные проходы.

Возле станции специалисты уже расширили и отремонтированы тротуары (на Минской улице), продолжают организовывать парковку под
эстакадой проспекта Генерала Дорохова (на пересечении с Минской улицей). После того, как работы завершатся,пешеходная и транспортная доступность этой станции МЦД-4 улучшится. Москвичи также получат комфортные общественные пространства.

Территорию возле Минской улицей, путями Калужского направления железной дороги и улицей Поклонной благоустроят. Там создадут место для прогулок с экотропами из террасной доски, сделают современное освещение, установят лавочки. Кроме того, специалисты собираются заменить асфальт на проезжей части Минской улицы, установить свыше 30 энергоэффективных фонарей и уличных торшеров, оборудовать наземные переходы опорами контрастного освещения.

После этого территорию озеленят. Возле станции уложат 12 тысяч квадратных метров газона. Все работы будут завершены до конца 2023-го.

Кстати, запустить МЦД-4 “Калужско-Нижегородский” планируют уже в этом году. Конечными станциями четвертого диаметра станут Железнодоржная (в Балашихе) и Апрелевка (в одноименном городе). 86-километров маршрут включит в себя 37 станций, 18 из которых будут пересадочными (на метро, МЦК и другие линии МЦД).

Совсем скоро запустят и МЦД-3 “Ленинградско-Казанский”. Крюково и Ипподром станут конечными станциями этого диаметра. Маршрут протянется на 85 километров и включит в себя 41 остановочный пункт.

Ранее мэр города Сергей Собянин заявил, что Калужское направление Московской железной дороги почти готово к запуску МЦД-4. Градоначальник отметил, что станции будущего четвертого диаметра стали современными пригородными вокзалами. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


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