 

“Все аплодировали”: певец IVAN рассказал об отборе на “Евровидение”

20.06.2023, 23:40, Новости дня
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Исполнитель Александр Иванов, известный под псевдонимом IVAN, прославился на весь мир в 2016 году, когда представлял Беларусь на “Евровидении”. Песня “Help You Fly”, с которой выступил артист, покорила сердца слушателей из разных уголков планеты. Сегодня сложно в это поверить, но для самого певца участие в конкурсе стало большой неожиданностью.

В новом интервью IVAN рассказал об отборе на “Евровидение” и подготовке к нему. Как пишет Пятый канал, певец подал заявку на песенный конкурс, когда сроки подачи материалов уже подходили к концу. Это произошло после съемок первого сезона проекта “Главная сцена”. По словам артиста, к принятию решения о выступлении его подтолкнул Виктор Дробыш.

Исполнитель поделился, что продюсер убедил его отправить заявку буквально в последний момент. В результате команде певца пришлось экстренно выбирать композицию для предстоящего выступления. А отбор, по словам Александра, он и вовсе проходил в перерыве между своими концертами. В тот момент артист был в туре вместе с певицей Славой, но ему удалось ненадолго вырваться в Минск.

“Я спел эту песню, всем понравилось, все аплодировали. И я прошел в национальный отбор”, – поделился IVAN.


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