Компания Changan запустила продажи пикапа бизнес-класса Hunter Plus

Компания Changan объявила о готовности принимать заказы в РФ на новую модель пикапа Hunter Plus.

Уже по фотографиям можно увидеть, что автомобиль имеет брутальный дизайн кузова и соответствующий интерьер салона. Рамная конструкция позволит получить максимальную проходимость по бездорожью с учетом применения системы полного привода. Кроме того, новинка обладает качественными материалами отделки салона. В новой модели установили крупный дисплей мультимедийного центра.

Производитель пока умалчивает подробности о технических параметрах, однако эксперты предполагают использование улучшенных силовых агрегатов и трансмиссий для нового пикапа Hunter Plus.