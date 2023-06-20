На первый план выходят юбки-комбинации: как стилизовать трендовый наряд лета, который подвинул даже супермодные платья

С наступлением лета на смену джинсам приходят платья и юбки из легких тканей. Главный тренд этого сезона – юбки-комбинации. Они легко сочетаются с другими элементами гардероба, и в них не будет жарко даже в самый теплый день. Расскажем, как стилизовать юбки-комбинации, чтобы создать женственный и стильный образ.

Возвращение тренда

Юбки-комбинации были популярны в 90-е годы, и в этом сезоне они снова оказались в центре внимания. Их шьют в основном из атласных или шелковых тканей, которые красиво струятся при ходьбе. Юбка-комбинация красиво облегает женскую фигуру, создавая идеальный силуэт для жарких летних дней.

Секрет создания идеального образа – внимание к деталям. Но не следует слепо гнаться за трендами, одежда должна подчеркивать вашу индивидуальность, а не прятать ее. Смело экспериментируйте, сочетайте цвета и ткани, дополняйте образ аксессуарами.

Повседневный стиль

Топ на бретелях и юбка-комбинация – классическое сочетание, позволяющее создать одновременно минималистический и утонченный образ. Это идеальный выбор для девушек, которые ведут активный образ жизни и предпочитают удобство и комфорт. Топ – базовый элемент гардероба, который не будет отвлекать внимание от юбки, также в нем не будет жарко летом.

Монохромный образ

Недооценивайте важность правильного сочетания цветов при создании идеального образа. Если вы хотите избежать ошибок, то монохромный образ – это беспроигрышный вариант.

Монохромные наряды подчеркивают элегантность и утонченность, которые ассоциируются с юбкой-комбинацией. Если вы уже успели загореть этим летом, то отдавайте предпочтение оттенку, который подчеркнет цвет кожи.

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Акцент на цвет

Расскажем про еще один распространенный стилистический прием с акцентом на яркий элемент в образе. Он заключается в использовании цветовой блокировки. Нужно дать волю фантазии и выбрать два ярких и насыщенных цвета.

Сочетайте яркую юбку с насыщенным верхом в технике цветовой блокировки, которая выглядит стильно и изысканно. Дополните образ аксессуарами, например, ожерельем, браслетами или сумочкой. Не стремитесь надеть все и сразу, важно соблюдать меру.

Юбка с принтом

Однотонные юбки-комбинации идеально подойдут для создания разных образов – от повседневного до романтического. Именно поэтому они так популярны, особенно, этим летом. А для модниц, которые любят эксперименты, дизайнеры придумали юбки с принтом, которые отлично подчеркнут индивидуальность своей обладательницы.

Юбка с принтом подойдет женщинам разных возрастов, главное, выбрать правильное сочетание, чтобы не стать жертвой моды. Для создания контраста стилисты рекомендуют носить юбку-комбинацию с нейтральным верхом, например, однотонным топом на бретелях или футболкой с графическим рисунком.

Длинная юбка

Юбки-комбинации могут быть разной длины – от длины чуть выше колена до миди или макси. Однако есть еще один вариант, о котором редко говорят. Для тех, кто ищет эффектный низ, идеально подойдет юбка в пол.

Сочетайте ультрадлинные юбки с льняным или хлопковым топом, чтобы создать богемный образ, который станет отличной альтернативой платью.