Квадратные ногти с омбре – хит лета: особенности и интересные дизайны маникюра

Как считают эксперты, иметь более короткие ногти часто бывает гораздо практичнее, чем длинные. А еще небольшая длина является наиболее оптимальной для тех, у кого они сухие и ломкие. Кроме того, чем чаще мы их стрижем, тем лучше будет их состояние. При небольшой длине ногтевых пластин легко поддерживать квадратную форму.

Однако те, кто думает, что она ограничивает применение оригинального дизайна, глубоко ошибается. Летом 2023 года мода на маникюр является весьма разнообразной и позволяет выбирать из огромного количества вариантов. Так, например, дизайнеры предлагают необычное оформление квадратных ногтей с использованием техники омбре. И если это именно ваш случай, то вы можете рассмотреть следующие предложения мастеров нейл-дизайна.

В использовании техники омбре правил не существует

На вопрос о том, какие цвета будут модными в этом сезоне, когда речь идет об использовании техники омбре на квадратных ногтях, дизайнеры отвечают: все! Вы можете легко комбинировать любые оттенки, чтобы создать потрясающий и уникальный маникюр, который нравится именно вам.

Когда речь идет о ногтях омбре, правил не существует. Кроме того, вы можете спокойно добавлять акценты в виде блесток или стразов. Возможно, следующие варианты вдохновят вас на очередной поход в салон красоты, чтобы сделать маникюр, являющийся хитом нынешнего лета.

Короткие квадратные розово-белые ногти омбре

Начнем с таких классических цветов как белый и розовый. Они всегда пользовались популярностью у представительниц прекрасного пола, предпочитающих дизайн омбре. Они очень нежные, девичьи и идеально подходят для летнего маникюра. Кроме того, розовый цвет – это писк моды, связанный со стилем Барби.

Французское омбре с блестками

Поклонницы классического французского маникюра, которые желают добавить в него изюминку, могут попробовать этот нежный вариант с омбре, украшенном блестками. Это будет отличным выбором как для повседневной носки, так и для более официальных случаев.

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Белый и фиолетовый цвета с блестящим акцентом

Если вам нестерпимо захотелось блеска, то вам, скорее всего, очень понравится этот бело-фиолетовый маникюр с коротким квадратным омбре с акцентом на блестки на двух ногтях. Так вы точно не останетесь без повышенного внимания окружающих.

Если вам нравится фиолетовый, но без блесток, можно также остановиться на градиентном омбре этого цвета, где его гораздо больше, чем белого в сравнении с предыдущим вариантом.

Ногти с красками заката

Если говорить о дизайне ногтей, который идеально вписывается в летний сезон, то массу радости и приятных ощущений, по мнению дизайнеров, вам доставит этот оранжево-алый маникюр, вызывающий ассоциации с закатом. Такие яркие краски будут особенно уместны на отдыхе у моря.

Сочетание небесно-голубого и белого

Такой вариант маникюра омбре на коротких ногтях так же, как и предыдущий, прекрасно подходит для летнего отдыха. Он напоминает бирюзовую морскую гладь, переливающуюся под теплыми солнечными лучами.

Сиренево-голубой и мятный

Сочетание в маникюре сиреневого, голубого и мятного просто завораживает, создавая мечтательную, какую-то неземную атмосферу. Этот модный дизайн будет потрясающе смотреться на ногтевых пластинах любой длины и формы, включая короткие квадратные ногти.