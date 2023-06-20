 

“Две легенды”: сияющая Муцениеце поделилась снимком с Якубовичем

20.06.2023, 22:25, Новости дня
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Поклонники Агаты Муцениеце, должно быть, невероятно счастливы за свою любимицу. Карьера ее летит вверх как ракета: то она обнажится на сцене театра, то снимется в клипе, то – в сериале.

И, разумеется, по ходу творческого процесса ей выдается удивительная возможность пообщаться с множеством интересных и знаменитых личностей. Последней из них стал Леонид Якубович.

В своем личном блоге сияющая Агата Муциниеце поделилась снимком с Леонидом Якубовичем: оба они, одетые в костюмы схожего цвета, улыбаются от уха до уха. Агата при этом немного навалилась боком на Леонида Аркадьевича, а тот приобнял женщину за плечо.

Как стало известно, снимок этот был приурочен к совместной работе артистов над новым фильмом, где Якубович и Муценинце породнились. Сыграют они отца и дочь, на что и должен был намекнуть сочетающийся цвет их образов.

“Две легенды”, “Добрый позитивный дедушка моего детства”, “Леонид Аркадьевич прямо помолодел. С Агатой рядом все хорошеют, она любого украсит”, “Сколько детских воспоминаний с этим голосом”, “Агата счастливая столько людей хороших встречает”, – порадовались за Агату Муцениеце ее поклонники.


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