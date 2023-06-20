В РФ запустили продажи пикапа Rivian R1T за 15,5 млн рублей

Для россиян снова предложили в продаже новый электрический пикап под названием Rivian R1T.

Вместе с тем автомобили поставляются по параллельному импорту ввиду прекращенных прямых поставок от производителя. Американский пикап Rivian R1T будет продаваться в РФ по цене около 15,5 млн рублей. Следует отметить, что первые экземпляры уже находятся у дилеров в Москве. Кроме того, новинка Rivian R1T обладает одновременно четырьмя электродвигателями, которые суммарно выдают 760 л.с. мощности. С такими характеристиками автомобиль разгоняется до сотни за 3 секунды.

Запас хода нового электрического пикапа составит 515 километров. Пока остальные особенности предложенных комплектаций для российского рынка не уточнили.