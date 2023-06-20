Ногти требуют отдыха. Какие правила помогают сохранить педикюр дольше

Педикюр обычно держится дольше, чем маникюр, но летний сезон является исключением из правил, ведь мы носим открытую обувь и нередко ходим босиком (например, по пляжу). Рассматриваем лайфхаки, как увеличить «срок службы» педикюра, чтобы он дольше радовал глаз.

Тщательно очистите ногти

Перед тем как нанести лак на ногти, девушки обычно используют средство для удаления кутикулы, кремы и т. д. Эти средства имеют маслянистую жирную консистенцию. Если они останутся на ногтевых пластинах, и затем вы нанесете лак, то поверьте, что долго этот лак не продержится. Нужно полностью обезжирить ногти, удалив всю грязь и все частицы, какие присутствуют. В салонах красоты ногтевые пластины очищают дважды и только потом наносят покрытие.

Для очистки можете использовать безмасляную жидкость для снятия лака, простое мыло.

Дайте лаку высохнуть

Стандартное покрытие ногтей включает в себя нанесение базы, двух слоев лака и финиша. Вам может показаться, что лак уже высох после нанесения финиша, но это не так. Чтобы лак держался долго, нужно выдержать шесть часов: тогда произойдет полное высыхание. То есть, после нанесения финиша шесть часов не рекомендуется принимать водные процедуры, плавать, носить тесную обувь. Вообще нужно избегать того, чтобы ногти прикасались к той или иной поверхности. Если выдержите этот немаленький интервал, тогда сможете долгое время любоваться красивым педикюром.

Обновляйте финиш

Каждые два или три дня наносите еще один слой финишного покрытия. Так вы избежите выцветания лака, сохраните яркие и насыщенные цвета. Кроме того, финишное покрытие защищает от негативного воздействия ультрафиолета. Потому после посещения салона красоты обновляйте педикюр дома, нанося прозрачное покрытие. Тогда не придется тратиться на частые визиты к мастеру.

Используйте крем для ног

Давайте не будем забывать о том, что педикюр предполагает не только покрытие ногтей лаком, но также и удаление натоптышей, уход за кожей стоп. Огрубевшая кожа на пятках — малоэстетичное зрелище. Чтобы потом не краснеть на пляже, ежедневно пользуйтесь кремом для ног. Наносите средство после принятия ванны или душа на чуть влажную кожу. Можете надеть носки на ночь (после того как нанесли крем) — тогда наутро пяточки будут очень мягкие.

Ухаживайте за кутикулой

Педикюр также предполагает уход за кутикулой. Размягчать ее нужно специальными косметическими средствами. Например, с маслом миндаля или жожоба. Кстати, если вы не наносите лак на ногти, тогда можете наносить такое средство на всю ногтевую пластину.

Следите за здоровьем

Если ваша кожа стоп постоянно сухая и потрескавшаяся, и никакие косметические средства и процедуры не помогают, тогда, возможно, речь идет о наличии грибковой инфекции. К сожалению, подхватить ее можно где угодно: в бассейне, раздевалке и т. д. Потом кожа становится огрубевшей, потрескавшейся, она начинает шелушиться, плюс в дополнение ко всему появляется неприятный запах. При наличии таких «симптомов» ни в одном салоне красоты вам не смогут сделать качественный маникюр.

Поэтому есть смысл обратиться за помощью к врачу и избавиться от грибковой инфекции. и уже после этого вы сможете похвастаться ухоженными красивыми стопами.

Правильно выбирайте обувь

Еще один совет, касающийся здоровья. Какой бы красивый педикюр вы не сделали, он очень быстро придет в негодность при ношении тесной и неудобной обуви. Из-за нее покрытие будет быстро стираться, трескаться, пальцы деформируются, на пятках образуются натоптыши, мозоли и т. д. Вот почему точно стоит инвестировать в приобретение качественной обуви.

Как минимум убедитесь в том, что она из натуральных материалов. Это особенно актуально летом, когда жарко. Нужно подобрать ту обувь, в которой стопы будут «дышать», а не потеть.