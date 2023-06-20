Добавят гламура внешнему виду: трендовые стрижки лета для женщин за 50 с квадратным лицом

Со временем нам, женщинам, часто приходится быть более внимательными, когда дело доходит до нашей внешности и красоты. Не каждый наряд или прическа будет сидеть так же хорошо, как это было, скажем, 15–20 лет назад. Некоторые образы и вовсе могут состарить.

Когда дело доходит до выбора прически, то следует учитывать форму лица. Если она квадратная, то есть множество красивых вариантов стрижек, которые помогут смоделировать идеальный овал. Рассматриваем удачные прически для женщин за 50 лет.

Критерии выбора

Какая прическа лучше всего подходит обладательницам квадратных лиц? Та, которая отвлечет внимание от угловатых линий и сместит акцент на пряди волос. Выбирайте стрижки, которые обрамляют лицо по бокам, ниспадают на лоб и доходят до уровня подбородка. Добавление волн или локонов также поможет смягчить черты лица. Многослойные и прически с косыми проборами отлично смотрятся на квадратных лицах.

А теперь рассмотрим подходящие варианты стрижек.

Удлиненный боб

Классический и модный удлиненный боб прекрасно обрамит квадратное лицо и смягчит линию подбородка. Волнистая укладка еще больше подчеркнет черты вашего лица.

Стрижка пикси для тонких волос

Попробуйте симпатичную стрижку пикси с тонкой челкой. Форма этой стрижки добавит объема вашим волосам и придаст вам моложавый и игривый вид.

Длинная гладкая прическа с боковым пробором

Чтобы смягчить острые углы черт лица, попробуйте длинную гладкую прическу с мягким боковым пробором. Такой пробор округлит ваше квадратное лицо и добавит мягкости вокруг челюсти и висков.

Классический боб

Сочетание классической стрижки боб с удлиненной челкой может красиво обрамить квадратную форму лица. Подстригите волосы чуть ниже подбородка. Чтобы придать образу нежный и элегантный вид, слегка подкрутите концы челки, направив их не вовнутрь, а вовне.

С рваными кончиками

Стрижки бритвой — это супер шикарно и смело. Это идеальный вариант как для многих женщин старше 50 лет. Вы можете сделать стрижку закругленной или градуированной, чтобы смягчить квадратную форму лица. Если вы носите очки, тогда вам очень подойдет такая прическа.

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Короткая стрижка боб для густых волос

Концы этой стрижки скроют четко очерченную линию подбородка, а градуированные слои уберут лишнюю массу волос. Косой пробор будет весьма уместен. Вы также можете добавить прикорневого объема с помощью начеса у корней.

Гладкий длинный боб с боковым пробором

Косой пробор творит чудеса, когда дело касается квадратного лица. В следующий раз, когда вы захотите попробовать новую прическу, выберите гладкий длинный боб с боковым пробором, чтобы вы выглядели моложе своих 50 лет.

Объемный многослойный удлиненный боб

Косой пробор — не единственная укладка, который подходит для обладательниц квадратных лиц. Длинный боб также стал очень популярным среди женщин с такой формой лица, а также среди более зрелых дам. Выберите объемный длинный боб со слоями, обрамляющими лицо, для великолепного образа.

Пикси с косой челкой

Молодежная стрижка пикси и косая асимметричная челка — идеальное сочетание как для женщин старше 50 лет. С такой стрижкой вы однозначно будете выглядеть моложе своих лет.