 

В Зеленограде ввели в эксплуатацию детский сад на 250 мест

20.06.2023, 21:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

На официальном сайте мэра Москвы сообщается о завершении строительства детского сада в одном из жилых комплексов Зеленограда. Речь идет о здании дошкольного учреждения, рассчитанного на 250 мест. Объект располагается по адресу: Крюково, Георгиевский проспект, дом 37А.

Председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что после ввода в эксплуатацию детский сад будет передан на баланс города. “Он будет оборудован с учетом высоких требований, которые предъявляет столица к социальной инфраструктуре”, – рассказала она.

Каждая групповая ячейка рассчитана на 25 воспитанников. В них есть раздевался, игровая, буфетная, спальня и санузел. Площадь здания составляет 3,5 тысячи квадратных метров. Оно, как отметил председатель

Мосгосстройнадзора

Игорь Войстратенко, построено по современным стандартам образовательных учреждений.

Кстати, в жилом квартале, где построили детский сад, уже работает дошкольное учреждение для 220 воспитанников.

“Теперь у маленьких жителей появилось еще одно место для всестороннего развития”, – сказал Войстратенко.

В новом детском саду также есть:

  • музыкальный зал;
  • физкультурный зал;
  • кружковая для развивающих занятий;
  • кабинет логопеда;
  • кабинет психолога;
  • кладовые;
  • медицинский блок;
  • административно-бытовые помещения.

Во дворе детского сада сделали групповые игровые площадки с теневыми навесами, а также зону для физкультурных занятий. Прилегающую территорию благоустроили, озеленили, установили малые архитектурные формы.

Мосгосстройнадзор пристально следит за строительством объектов социальной инфраструктуры. Войстратенко рассказал, что во время возведения детского сада специалисты подведомственного Центра экспертиз проводили комплекс необходимых лабораторно-инструментальных исследований. Так они оценивали качество работ, проверяли материалы на соответствие проектной документации и техническим регламентам.

Ранее сообщалось о том, что инвестор построит в Зеленограде две школы и два детских сада. Первый образовательный объект планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году. Подробнее об этом писали “Дни.ру”.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / 12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом

21.06 / На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок

21.06 / Германия не согласна ждать новую систему европейской обороны, как предлагает Макрон

21.06 / Сан-Франциско охватила эпидемия преступности

21.06 / Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей

21.06 / Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами

21.06 / “Покойся с миром”: коллеги оплакивают актера из “Отчаянных домохозяек”

21.06 / Молодых предпринимателей приглашают на мероприятия Business Update

21.06 / Путин и Собянин запустили круглогодичный речной маршрут по Москве-реке

20.06 / Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика