Горько! 25-летний внук Алентовой женился на популярной актрисе

На одну семью в творческой среде сегодня стало больше. Внук Веры Алентовой и сын Юлии Меньшовой Андрей Гордин женился на популярной актрисе. Горько!

Избранницей юноши стала Мария Кукушкина, известная по сериалам “Триггер”, “Контейнер” и “Беспринципные-2”. Девушке 27 лет, для нее союз также стал первым.

Примечательно то, что от момента, когда 25-летний внук Веры Алентовой сделал предложение своей возлюбленной, до момента росписи прошел всего лишь один месяц. До помолвки пара встречалась четыре года.

Свадебная церемония прошла скромно, приглашены на нее были лишь члены семьи. Впрочем, это лишний раз показывает то, в каких прекрасных отношениях со своей новой семьей находится новоиспеченная невестка Юлии Меньшовой. Мария Кукушкина не только подружилась с матерью любимого, но и покорила его младшую сестру Таисию.

О предстоящем бракосочетании общественность узнала буквально за несколько часов до церемонии из личного блога внука Веры Алентовой. Он сфотографировал невесту за завтраком и сопроводил снимок трогательный подписью.

“Сегодня женюсь на этой красивой и смешной девчонке”, – заявил на весь мир юноша.

Теперь поклонники гадают, как молодожены проведут свой медовый месяц. Увы, далеко не всегда этот период приносит семье пользу. Как пишет URA.RU, недавно россиянин попал в колонию из-за медового месяца. Однако подобная участь внуку Веры Алентовой вряд ли грозит.