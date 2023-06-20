Представлено новое поколение Mercedes-Benz E-Class в кузове универсал

Компания Mercedes-Benz официально презентовала новую модель универсала с кодовым индексом W214.

Автомобиль получил существенные обновленные по внешнему виду, интерьеру салона и техническим параметрам. Также производителем существенно переработана гибридная система транспортного средства. Особый интерес у покупателей вызовет то обстоятельство, что новинка получила увеличенный объем багажника. В салоне универсала W214 практически все идентично версии нового седана, представленного несколько дней назад.

В продажу новый универсал выйдет исключительно с гибридными силовыми установками. Под капотом применят в базовой версии бензиновый мотор на 204 л.с. и электродвигатель на 23 л.с. мощности. В электрическом режиме запас хода достигает 113 л.с. мощности.