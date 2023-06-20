Второе обновление принесло большому кросс-купе Honda UR-V улучшенный салон

В Китае состоялась премьера нового поколения кроссовера Honda UR-V.

Данный автомобиль впервые продемонстрировали в 2017 году. Говорит о серьезных обновлениях автомобиля пока рано, однако эксперты констатировали, что изменение коснулось решетки радиатора, дизайна колесных дисков и светодиодной оптики. Вместе с тем в салоне сохранили аналоговую панель приборов. Однако впервые в кроссовере задействовали крупный дисплей мультимедийного комплекса.

Под капотом японского кроссовера установили 1,5-литровый бензиновый двигатель на 188 л.с. мощности. В улучшенной версии применили 2-литровый агрегат на 261 л.с. мощности. Модель имеет комплектации с передним или полным приводом и 9-ступенчатую коробку передач.