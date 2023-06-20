Продолжительность сна в течение дня влияет на здоровье

В журнале Obesity опубликован отчет, который показал, что влияние дневного сна на здоровье может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от его продолжительности.

Исследователи пришли к выводу, что дневной сон оказывает положительное или отрицательное влияние на здоровье в зависимости от его продолжительности. Длительность сна может быть решающим фактором. Авторы работы, члены испанской исследовательской группы, заявили, что в то время как продолжительный сон связан с повышенным риском ожирения и высокого кровяного давления, более короткий сон снижает этот риск.

Ученые наблюдали за жителями Мурсии и выбрали для исследования 3 000 человек. Они обнаружили закономерности. Индекс массы тела тех, кто дремал в течение дня более 30 минут, увеличился на два процента. У участников эксперимента риск ожирения был повышен на 23 процента, а риск метаболического синдрома (группа заболеваний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) – на 40 процентов.

Риск развития гипертонии был значительно снижен (на 21%) у тех, кто спал только короткие промежутки времени в течение дня. Марта Гароле, ведущий исследователь, сказала, что “длительный дневной сон связан с повышенным риском метаболического синдрома и индекса массы тела, а также с повышенным уровнем триглицеридов, глюкозы и кровяного давления”.

Исследователи отмечают, однако, что связи следует рассматривать только как “релевантные”, то есть просто указывающие на ассоциацию, а не устанавливающие причинно-следственную связь. Не обязательно, что люди с избыточным весом спят больше или имеют из-за этого более высокое кровяное давление. В понедельник MedikForum.ru писал о повышенном риске возникновения у людей инсульта или сердечного приступа.