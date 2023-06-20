 

Продолжительность сна в течение дня влияет на здоровье

20.06.2023, 20:46, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

В журнале Obesity опубликован отчет, который показал, что влияние дневного сна на здоровье может быть как положительным, так и отрицательным, в зависимости от его продолжительности.

Исследователи пришли к выводу, что дневной сон оказывает положительное или отрицательное влияние на здоровье в зависимости от его продолжительности. Длительность сна может быть решающим фактором. Авторы работы, члены испанской исследовательской группы, заявили, что в то время как продолжительный сон связан с повышенным риском ожирения и высокого кровяного давления, более короткий сон снижает этот риск.

Ученые наблюдали за жителями Мурсии и выбрали для исследования 3 000 человек. Они обнаружили закономерности. Индекс массы тела тех, кто дремал в течение дня более 30 минут, увеличился на два процента. У участников эксперимента риск ожирения был повышен на 23 процента, а риск метаболического синдрома (группа заболеваний, повышающих риск развития сердечно-сосудистых заболеваний) – на 40 процентов.

Риск развития гипертонии был значительно снижен (на 21%) у тех, кто спал только короткие промежутки времени в течение дня. Марта Гароле, ведущий исследователь, сказала, что “длительный дневной сон связан с повышенным риском метаболического синдрома и индекса массы тела, а также с повышенным уровнем триглицеридов, глюкозы и кровяного давления”.

Исследователи отмечают, однако, что связи следует рассматривать только как “релевантные”, то есть просто указывающие на ассоциацию, а не устанавливающие причинно-следственную связь. Не обязательно, что люди с избыточным весом спят больше или имеют из-за этого более высокое кровяное давление. В понедельник MedikForum.ru писал о повышенном риске возникновения у людей инсульта или сердечного приступа.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / “Семейное видео” – Поклонников удивили кадры Билана с повзрослевшим сыном

21.06 / Одержимый демонами накинулся на экзорциста, после чего тому потребовались две операции на черепе

21.06 / Битва за правду? – Политический конфликт внутри Пентагона

21.06 / Психолог оценила будущее отношений Асмус с похожим на отца возлюбленным

21.06 / Диетолог предостерег людей с болезнями сердца от питья кофе в жару

21.06 / “Тихая любовь” – экстрасенс предсказала 71-летней Аллегровой брак с богатым мужчиной

21.06 / Рупор кремлевской пропаганды: “Бахмут”

21.06 / Солнцезащитный крем может вызвать аллергию: что делать, если он попал в глаза

21.06 / Гузеева встревожила публику новым намеком на уход из “Давай поженимся”

21.06 / Стрижки, придающие объем тонким волосам, но не утяжеляющие их: трендовые варианты лета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика