Госдума приняла законопроект о создании зоны свободной торговли в четырех регионах

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях три законопроекта о создании свободных экономических зон в четырех регионах России. Они будут действовать до 31 января 2050 года.

Для малого бизнеса инвестиции составят 3 миллиона рублей, для IT-компаний – 1 миллион. Максим Топилин (“Единая Россия”), председатель комитета Госдумы по экономической политике, отметил, что предложенный пакет законов позволит создать свободную экономическую зону с льготными налогами и особенно льготным тарифным режимом.

Первоначально ОЭЗ должна была начать работу уже с 1 января 2024 года. Депутаты предложили перенести эту дату на более ранний срок, как только будут приняты новые законы.

В четырех регионах с 1 января 2023 года будет действовать особая система налогообложения.