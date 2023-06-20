 

Госдума приняла законопроект о создании зоны свободной торговли в четырех регионах

20.06.2023, 20:45, Разное
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Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях три законопроекта о создании свободных экономических зон в четырех регионах России. Они будут действовать до 31 января 2050 года.

Для малого бизнеса инвестиции составят 3 миллиона рублей, для IT-компаний – 1 миллион. Максим Топилин (“Единая Россия”), председатель комитета Госдумы по экономической политике, отметил, что предложенный пакет законов позволит создать свободную экономическую зону с льготными налогами и особенно льготным тарифным режимом.

Первоначально ОЭЗ должна была начать работу уже с 1 января 2024 года. Депутаты предложили перенести эту дату на более ранний срок, как только будут приняты новые законы.

В четырех регионах с 1 января 2023 года будет действовать особая система налогообложения.


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