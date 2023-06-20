 

Рупор кремлевской пропаганды: Обстановка на Запорожском направлении к 20 июня 2023 года

20.06.2023, 20:40, Разное
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Обстановка на Запорожском направлении к 20 июня 2023 года.

Действительно, бой за Пятихатки придал турбулентности обстановке. Населенный пункт, оказавшийся недостаточно укрепленным, хоть и с боями, но все же был оставлен российскими войсками. Однако на следующий день после отхода, подождав пока противник зайдет в село и расположится, артиллерия ВС РФ нанесла массированный удар. Но, по нашей информации, на данный момент Пятихатки пока что все еще остаются под контролем ВСУ.

Однозначно этот эпизод важен с точки зрения динамики развития обстановки на Запорожском направлении. Но чем же так значим этот населенник. У многих наших читателей возникает вполне обоснованный вопрос – какой смысл в удержании Пятихаток, если село находится в низине (в тактически невыгодном положении), попадая в зоне огневого контроля? Также достаточно плотно простреливаются дороги, ведущие из села.

Несмотря на свое не совем выгодное положение, в соотношении с господствующими высотами, Пятихатки – это, как раз-таки, контроль дороги. Важная в логистическом плане развилка, удержание которой открывает маневр для дальнейшего продвижения.

Мы предполагали, что с позиций села противник может нанести фланговый удар по подразделениям, сосредоточенным на Каменском направлении с выходом к Днепру. Однако сейчас становится все более очевидным, что вероятный вектор движения украинских подразделений – южное направление на Жеребянки. Южнее Пятихаток наши подразделения стоят на высотах, имея поддержку артиллерии, поэтому с небольшой оговоркой можно допустить, что оставление села было оправдано с точки зрения замысла втянуть противника в населенник, чтобы потом раскатать его артой. Если такой замысел, конечно, был, а удар не оказался вынужденной мерой – по принципу «бьем по хвостам».

Вместе с тем необходимо констатировать, что, пытаясь зацепиться за Пятихатки, противник понес существенные потери в технике и пехоте: серьезно потрепана 128-я горно-штурмовая бригада. Поэтому о возможном развитии наступления на данном участке можнот будет говорить только после того, как противник подтянет новые резервы.

Со стороны Орехова и Новоданиловки противник продолжал наступать в направлении Работино, однако, о существенном продвижении на этом участке на данный момент говорить не приходится.

https://telegra.ph/Obstanovka-na-linii-boevogo-soprikosnoveniya–analiz-ot-Multi-XAM-06-20 – цинк

PS. В дополнение:

1. К обеду 20 июня бои в Пятихатках снова продолжались, что подтверждают обе стороны.
2. Шойгу сообщил, что с 4 по 20 июня на Запорожском, Донецком и Южнодонецком направлениях противник успехов не достиг.
3. В Западной прессе последние 2 дня начали активно выходить статьи, что украинское наступление захлебнулось.

Трансляция боевых действий как обычно продолжается в телеграме https://t.me/boris_rozhin – кому интересно, подписывайтесь

Источник: Colonel Cassad


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