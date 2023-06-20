Кто сказал, что черная одежда не для лета: идеи стильных образов, доказывающих обратное

Считается, что летом нужно носить только яркую, броскую и короткую одежду с большим количеством вырезов. Но если вы привыкли к черной гамме и не хотите каждый год отказываться от приятного для себя стиля из-за наступления более теплой погоды, вам будет приятно узнать, что черная одежда прекрасно подходит для лета. Главное – знать, что носить и с чем это сочетать. Вот несколько простых идей образов, которые это доказывают.

Сарафан и балетки создадут классическую комбинацию

Классический сарафан, какого бы цвета он не был, позволяет роскошно выглядеть в любое время летних суток, прилагая минимум усилий. То же самое можно сказать о самых обычных черных балетках – которые, кстати, сейчас в большом тренде.

Простота такого наряда делает его отличным выбором для отпуска. Если вы не хотите, чтобы ваш наряд выглядел слишком просто, добавьте красивую повязку на голову, интересные украшения или яркую обувь, чтобы освежить образ.

Необычное платье-макси для вечеринки

Какое вечернее платье может быть элегантнее, чем черное макси? Огромный плюс лета в том, что оно дает повод сочетать его с черными солнцезащитными очками и выглядеть еще более загадочно и стильно – особенно если ваша вечеринка будет проходить под открытым небом и хотя бы некоторое время под лучами солнца.

Если вам кажется, что черное макси слишком скучное, поищите платье с асимметричным низом или модель с одним плечом. Аксессуары также являются отличным способом сделать образ более интересным. Добавьте пару массивных серег или большое ожерелье, чтобы придать образу объемности. Простые черные туфли на каблуке всегда шикарны, но металлические каблуки добавят образу гламура.

Платье-рубашка для стильного комфорта

Когда вы не хотите жертвовать удобством ради стиля, платье-рубашка может стать безупречным выбором. Она обеспечит вам комфорт, необходимый в душный летний день. Кроме того, платье-рубашка имеет дополнительный бонус, заключающийся в том, что оно прикрывает плечи, что необходимо, если вы легко обгораете или чувствительны к теплу. На ноги наденьте сандалии на платформе в стиле 90-х, чтобы придать себе немного высоты, не нарушая комфортной атмосферы вашего образа (обувь с открытым носком также обеспечит лучшую вентиляцию, если остальная часть вас будет относительно прикрыта).

Вырез решает все

Необычные вырезы на талии сегодня в большой моде, так почему бы не найти такое трендовое платье в черной гамме. Вырез по центру не только поможет вам сохранять прохладу на коже и даст больше места для дыхания, но и разбавит однотонность наряда, особенно если ваше платье длинное. Вырез, о котором идет речь, не должен быть огромным. Даже небольшая полоска открытого живота будет иметь нужный эффект и придаст вашему наряду дополнительный шарм. Завершите образ босоножками и большими солнцезащитными очками, чтобы создать вокруг себя непринужденную атмосферу.

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Платья с вырезом халтер идут практически всем и могут придать необычный вид самому обычному черному платью. Если вы чувствуете себя уверенно, платье с открытой спиной – отличный способ добавить интересный визуальный аспект тому, что в остальном является простой повседневной одеждой.

Если вы выбираете платье с большим количеством элементов, таких как дизайн с открытой спиной, декольте с вырезом халтер или вырезы на поясе, держите остальные аксессуары сдержанными, включая украшения.

Открытая спина+сандалии, и цвет не имеет значения

Платье миди с открытой спиной будет выглядеть очень по-летнему, даже если весь образ будет полностью черным. Кстати, сандали могут быть почти невидимыми, тонкими, либо с металлической, либо с яркой отделкой. Черные очки и соответствующие обуви украшения завершат летний, или даже пляжный образ.

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Платье-комбинация длины мини- и в пир, и в мир

Мини-платья имеют более повседневный вид, и если вы не собираетесь на слишком роскошную вечеринку или в ресторан, длина мини станет лучшим выбором. Добавьте свою самую маленькую сумку и пару солнцезащитных очков, и стильный образ с ноткой дерзости готов. Массивная обувь уравновесит нежный вид платья-комбинации, но если вам не нравится стиль массивной обуви, выбирайте сандалии на плоской подошве или даже кроссовки.

Или вы можете выбрать неожиданно яркие и несочетающиеся между собой аксессуары, чтобы черное платье сыграло роль холста. Летом яркость всегда в почете, даже если это очень смелая яркость на темном фоне.

Полупрозрачное вязаное платье идеально для променада по набережной

Даже самые простые изделия, связанные крючком, могут выглядеть изящно и очень по-летнему. Такие платья могут стать отличным вариантом для пляжа, если вы планируете поужинать и выпить сразу после него, но их также можно дополнить украшениями и сумочкой для более торжественного случая. В любом случае, универсальность черного платья, связанного крючком, делает его обязательным элементом летнего гардероба. Что касается обуви, сандалии станут лучшим выбором.

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Открытые плечи создадут изысканный образ

Изысканное и элегантное черное платье миди или макси без бретелек – это то, что должно быть в вашем гардеробе, если вы предпочитаете черный цвет. Наденьте сверху мешковатую рубашку и соедините ее с кроссовками, чтобы создать непринужденную атмосферу, или добавьте каблуки и эффектные украшения, чтобы образ лучше подходил для официальных мероприятий. Однако обратите внимание, что платье без бретелек может быть не самым удобным для прогулок в течение всего дня, особенно если это длинное платье. Либо выберите мини-длину, либо сохраните стиль для менее продолжительных мероприятий.

Брюки-карго с коротким топом для эстетики нулевых

Это еще одна возвращающаяся тенденция 2000 года, которая идеально подходит для лета. Чаще всего подобные брюки сделаны из легких материалов, таких как хлопок или даже лен, что означает, что вам будет прохладно даже в самые жаркие дни. Укороченный топ всегда выглядит хорошо в сочетании с такими штанами, но если вы не чувствуете себя комфортно, демонстрируя свой живот, выберите брюки-карго с высокой талией. Для контраста дополните свой образ белыми кроссовками или даже кроссовками с ярким рисунком. Это разбавит ваш образ, и он не будет полностью монохромным.

Черные шорты – это настоящее модное заявление

Черная футболка и шорты такого же цвета – беспроигрышный вариант, с которым можно экспериментировать в самых разных ситуациях. Будет это непринужденная футболка оверсайз с джинсовыми шортами или классические шорты строгого покроя с укороченной майкой, варианты комбинаций просто безграничны. Чтобы выглядеть немного по-другому, смените свои обычные кроссовки на мокасины или даже на пару туфель “Мэри Джейн”, если ваши шорты слегка приталены или со складками, чем напоминают летнюю одежду в стиле ретро.

Если летом прохладно

В летний день, когда тепло, но грозит дождь или просто температура не совсем подходит для того, чтобы надеть платье, тонкая черная куртка спасет положение. Преднамеренная многослойность не только согреет вас, но и добавит легкости вашему образу. Хитрость заключается в том, чтобы определить пропорции. Рубашка или жакет оверсайз могут хорошо смотреться поверх платья миди/макси, но если ваше платье слишком объемное, выберите куртку со слегка укороченным силуэтом.