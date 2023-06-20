Искусство, которым должна владеть каждая женщина: лайфхаки по стилизации колец в образе

Когда дело доходит до аксессуаров, которые добавят изюминку в любой образ, о кольцах думают в первую очередь. Кольца предлагают бесконечную универсальность, их можно стилизовать и накладывать друг на друга, чтобы усилить любой образ, который вы можете создать, независимо от того, носите ли вы простой, нежный ансамбль или дерзкий наряд. Рискнем предположить, что у вас уже есть по крайней мере несколько колец в вашей ювелирной коллекции. К сожалению, не все умеют добавиться правильной стилизации.

Помните, что вы будете выглядеть лучше всего в том, в чем вы чувствуете себя наиболее комфортно, и это должно быть вашим главным критерием при подборе нескольких колец. Однако если вам нужны дополнительные рекомендации, есть несколько лайфхаков по стилю, которые помогут вам довести ваши кольца до совершенства.

Серебро и стиль унисекс

Вы больше предпочитаете стиль унисекс? Тогда определенно стоит подчеркнуть образ кольцами. Массивные серебряные модные кольца хорошо подходят для такого случая. Возможно, вы не захотите аксессуары с цветочными узорами и тонкими полосками. Поэтому смело выбирайте более крупные абстрактные узоры. С другой стороны, простые, толстые серебряные кольца также создают отличный андрогинный образ.

Большое золотое кольцо подчеркнет тату на пальцах

Если на ваших пальцах много татуировок, вы, вероятно, захотите носить кольца, которые не будут отвлекать внимание от вашего потрясающего искусства. В этом случае не носите более одного или двух колец и учитывайте их внешний вид. Большое яркое золотое кольцо на одном пальце – достаточно хороший выбор, чтобы сделать акцент, но в то же время позволяя татуировкам на пальцах буквально сиять.

Сочетайте тонкие кольца с яркими и модными

Иногда чем больше, тем лучше. Честно говоря, многие придерживаются такого совета, выбирая, какие кольца надеть. Если вы хотите надеть все и сразу и в то же время создать согласованный образ, отличный трюк — сочетать большие модные кольца с тонкими. Тонкие кольца можно смиксовать друг с другом, а объемные будут сами по себе.

Носите несколько тонких колец

Носить несколько тонких колец на одном пальце – это отличный вариант, который вы можете подобрать так, чтобы он соответствовал вашему образу в этот день. Чтобы создать забавный кокетливый образ, используйте кольца разной формы. Убедитесь, что ваши аксессуары выполнены из одного и того же металла. Наденьте одно над костяшкой пальца, а другое под ней, если вы хотите немного разнообразия.

Не стесняйтесь миксовать металлы

Конечно, нет правила, согласно которому ваши кольца должны быть сделаны из одного и того же металла. На самом деле смешение металлов сегодня в моде. И этот образ особенно хорошо будет смотреться с кольцами. Возьмем, к примеру, фото ниже. Серебряные кольца сочетаются с золотыми и розовыми, которые достаточно контрастны, чтобы каждое из них занимало центральное место, но при этом создавало идеально собранный ювелирный образ.

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Сделайте одно кольцо центром внимания

Когда вы выбираете стиль своих колец , всегда полезно сделать одно кольцо центром внимания, а остальные кольца — вокруг него. Позвольте вашему основному кольцу сидеть на одном пальце, а остальные, более тонкие сделайте менее заметными, чтобы не отвлекать внимание от него.

Носите несколько ярких колец вместе

Может быть, вы не можете выбрать только одно кольцо в качестве фокуса. Если ваша шкатулка для драгоценностей полна смелых колец, и вы хотите носить их все, просто действуйте. Если вы смешиваете металлы, всегда полезно (но не обязательно) иметь одно кольцо, в котором сочетаются оба металла, чтобы связать ваш образ воедино. Носите яркие кольца на расстоянии пары пальцев друг от друга, чтобы не перегружать образ.

Носите двойные и тройные кольца

Если вы хотите выглядеть деликатно, но при этом быть замеченной, выбирайте тонкие кольца, но сделайте одно из своих колец двойным или тройным. Одно кольцо со сложенными друг на друге тонкими аксессуарами добавит вашему образу мягкости.

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Надевайте кольца на фаланги

Кольца нужно носить не только у основания пальцев. Их можно надевать на фаланги, потому что так они добавляют изюминку любому образу. Эти маленькие кольца предлагают отличный способ носить украшения на каждом пальце, не загромождая ваш образ.

Подбирайте кольца к другим аксессуарам

Если вы носите кольца, наверняка, вы носите и другие украшения. Если вы не можете решить, какие кольца надеть, сочетайте их с любыми другими украшениями в вашем ансамбле. Массивные золотые кольца хорошо сочетаются, например, с браслетом из золотых звеньев, или вы можете носить кольцо с таким же драгоценным камнем, что и ваши серьги или ожерелье.

Кольца должны подходить к цвету ногтей

Не знаете, какие кольца надеть сегодня? Вот простой лайфхак: взгляните на свои ногти. Бежевый маникюр будет выглядеть сногсшибательно, если его акцентировать золотыми кольцами, в то время как серый маникюр требует серебряных украшений. Блестящие ногти, с другой стороны, могут потребовать самых ярких колец в вашей коллекции.