MSNBC – отправились осматривать «Титаник» — в Атлантике ищут пропавшую подлодку с туристами

Береговая охрана США ведет активные поиски пропавшей подводной лодки. Подводный аппарат отправился исследовать место крушения «Титаника» с туристами на борту. Точное количество людей пока не известно. MSNBC сообщает, что на помощь компании-оператору пришли несколько правительственных учреждений, однако пока поиски не увенчались успехом.

Мы следим за последними новостями из Северной Атлантики. Береговая охрана США ведёт активные поиски пропавшей глубоководной подводной лодки, которая исследовала место крушения «Титаника».

The New York Times сообщает, что поисково-спасательная операция проводится примерно в 400 морских миль от побережья Ньюфаундленда, примерно в 900 милях к востоку от Кейп-Кода. Количество туристов на борту пока неизвестно. NBC News не подтвердили эти сообщения.

Компания Ocean Gate Expeditions опубликовало заявление со словами, что всё их внимание сосредоточено на «членах экипажа подводного аппарата и их семьях», и что они получили «помощь от нескольких правительственных учреждений и глубоководных компаний в усилиях по восстановлению контакта с подводным аппаратом».

Мы, конечно, продолжим сообщать вам подробности по мере развития этой истории.

Дата выхода в эфир 19 июня 2023 года.

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