 

“Мне их жаль”: Манукян заговорил о пороках Пугачевой и Галкина*

20.06.2023, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Те, кто давно и внимательно следит за жизнью Аллы Пугачевой, знает, что раньше она часто баловала себе походами в казино. В последнее время в прессе стали появляться информация о том, что подобную привычку приобрел и ее супруг Максим Галкин*.

Это стало еще одним поводом для тех, кто хотел покритиковать знаменитостей. Сделал это и известный блогер и журналист Вадим Манукян, сообщает портал Царьград со ссылкой на первоисточник.

В беседе с журналистами он заговорил о пороках Аллы Пугачевой и Максима Галкина*. Вредные привычки и зависимости, а именно к ним психологи и относят игроманию, часто присущи звездам шоу-бизнеса, утверждает мужчина. Ими якобы увлекаются те, кто не смог выдержать испытание деньгами и популярностью.

“Сравниваю таких людей с наркоманами. Мне их жаль”, – заявил блогер.

Подчеркнул он и то, что звезды такого плана лишь “пена”, которой общество уделяет слишком много внимания. Настоящий почет и признание должно быть оказано, утверждает мужчина, обычным гражданам России, которые каждый день тяжело работают как на благо своей семье, так и на благо страны в целом. А Максим Галкин* и Алла Пугачева к этой категории, по мнению блогера, не относятся.

* – объявлен иноагентом по решению Минюст РФ.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / 12 поликлиник САО привет в соответствие с новым московским стандартом

21.06 / На севере Москвы иномарка влетела в бетонный блок

21.06 / Германия не согласна ждать новую систему европейской обороны, как предлагает Макрон

21.06 / Сан-Франциско охватила эпидемия преступности

21.06 / Лишь 8% столичных ЖК находятся у пляжей

21.06 / Переживший ампутацию Костомаров бросил работу с психологами

21.06 / “Покойся с миром”: коллеги оплакивают актера из “Отчаянных домохозяек”

21.06 / Молодых предпринимателей приглашают на мероприятия Business Update

21.06 / Путин и Собянин запустили круглогодичный речной маршрут по Москве-реке

20.06 / Начался второй этап благоустройства возле станции Минская МЦД-4

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2023 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика