В продаже появятся отечественные жаростойкие элементы

В РФ наметилась новая тенденция в развитии высоких технологий. Местные ученые смогли создать полностью отечественные жаростойкие элементы, которые готовы выдерживать температуру до 2000 градусов Цельсия.

Это крайне важное достижение для промышленности, а именно для производства твердосплавных изделий, которые применяются в самых экстремальных условиях. Можно с уверенностью сказать, что разработка жаростойких элементов стала одним из крупнейших научно-технических открытий последних лет.

Кроме того, новая технология позволит сократить сроки производства твердосплавных изделий, а также уменьшить их стоимость. Ранее такие товары закупались за границей, но теперь их можно будет создавать в России.