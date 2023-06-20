 

Врио главы ДНР вручил бойцам ЧВК «Вагнер» награды «За освобождение Артемовска» 

20.06.2023, 19:45, Разное
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Врио главы ДНР Денис Пушилин впервые вручил государственную награду «За освобождение Артемовска». Об этом он рассказал в своем Telegram-канале, где опубликовал видео с торжественной церемонии. 

Награды получили танкисты и артиллеристы из числа военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также штурмовики ЧВК «Вагнер», чью работу Пушилин отметил отдельно:

«Высочайший дух, напор, сила, мощь, мужество, высокое владение тактикой и стратегией, слаженность действий и дисциплина в полной мере отражают подход «музыкантов» к освобождению Русской земли от нацистов».

Пушилин поблагодарил всех бойцов за успешно выполненные боевые задачи, героизм и защиту мирных граждан. Он рассказал, что все эвакуированные жители Артемовска передают слова благодарности своим спасителям. 

«Ребята вошли в историю Донбасса – вернее, они эту историю пишут своими героическими поступками, своими подвигами, освобождая Республику, защищая Россию», — подчеркнул Пушилин. 

Бои за Артемовск длились 224 дня, и 20 мая 2023 года было объявлено о его полном освобождении. Несмотря на нехватку снарядов, ЧВК «Вагнер» показала свою высокую результативность, после чего передала контроль над городом Вооруженным силам РФ и отошла в тыловые районы для восстановления боеспособности и заслуженного отдыха.


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