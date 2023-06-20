 

Мнение: Дворняжка из Днепра

20.06.2023, 19:33, Разное
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Какая трогательная фотография. Эта собака несколько дней провела в водах Днепра, когда прорвало Каховское водохранилище. Но ее спасли.

Дворняга «…. промокла, продрогла, ее бьет днепровская дрожь, она еще не вполне верит в свое спасение, отчего так истово — обеими лапами, по-человечьи — вцепилась в штанину своего спасителя. Сейчас она вылезет наконец из хляби на твердь, встряхнется и, разбрасывая брызги, наконец-то посмотрит на своего спасителя вверх. А когда перестанет дрожать, то завиляет хвостом и огласит сушу торжествующим, хоть и немного осипшим лаем…» (отсюда, оттуда же и фотография).

Живы ли хозяева собаки? Найдутся ли? Или у неё никогда не было хозяев, она была бездомной? И ее заберет к себе спасатель?

Источник: Ирек Муртазин


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