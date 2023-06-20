Наземный транспорт Москвы оснастят рамками металлоискателей

Правительство Москвы планирует до 2026 года оснастить все автобусы, электробусы и трамваи рамками металлоискателей с целью обеспечения безопасности пассажиров.

Международная напряженность создаёт дополнительные риски для общественной безопасности москвичей и гостей столицы, предупредили чиновники. В связи с тем, что уже был успешный опыт использования проверки металлодетекторами ручной клади и багажа в метро, на городской «железке» и других объектах транспорта, решено масштабировать его.

– Мы считаем возможным распространить подобную практику и на наземный городской транспорт, – сообщил источник. – Сейчас подвижной состав – от компактных маршруток до электробусов – проходит дооснащение самими металлодетекторами, а также выделенными местами для оператора металлодетектора и двух сотрудников силовых структур. Несмотря на незначительное снижение пассажировместимости и незначительное увеличение времени погрузки человекоединиц в транспорт, плюсы перевешивают – безопасность важнее.

—