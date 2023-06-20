 

В Steam вышел симулятор пессимиста из российской глубинки

20.06.2023, 19:30, Разное
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В Steam появилась русская игра Doomer от независимого разработчика Grable Team.Это симулятор жизни “Думера”, который живет в “типичном постсоветском доме”.

В ней игрокам предстоит исследовать интерьеры и трущобы населенного пункта, а также хрущевки. “Насладитесь атмосферой постсоветского провинциального города. Прогуляйтесь в парк, выкурите сигарету и бросьте окурок в песочницу или клумбу. Пройдитесь по гаражам или побродите по своему двору, чтобы избавиться от бесцельности. Вы также можете пойти к себе домой, посидеть в Интернете и погладить свою очаровательную крысу. Наслаждайтесь музыкой из вашего телефона и расслабляйтесь”, – говорится в описании игры.

Название игры – это ироничное описание группы молодежи, родившейся в 1990-е годы. Doomers имеют пониженное настроение и жалуются в социальных сетях на свои трудности с интеграцией в современный мир и бесперспективность будущего.

Дебютным продуктом Grable Teams является Doomer. В настоящее время игра имеет рейтинг 11 из 10 на Steam. Большинство из них – положительные.


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