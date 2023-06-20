Розовый френч на красном ногте: маникюр и наряды лета в модном стиле барбикор

Сегодня в нашу жизнь ворвался яркий эпатажный стиль барбикор. Как видно из названия, он связан с куклой Барби и предполагает обилие всех оттенков розового цвета. Эта тенденция была поддержана и трейлером одноименного фильма, выход которого на экраны ожидается в июле 2023 года. Сегодня barbie pink вновь правит балом в одежде, в маникюре и в прочих бьюти-трендах.

Хит сезона: розово-красный френч

Самым необычным маникюром нынешнего лета является френч, предполагающий сочетание красного с розовым. До последнего времени эти цвета редко использовались вместе в маникюре, они считались несовместимыми из-за их “родственности”. Теперь же этот подход остался в прошлом и превратил классический французский маникюр в экстравагантный.

Недавно американская модель Хейли Бибер на вечеринке, посвященной первому дню рождения Rhode, ее косметического бренда, поддержала эстетику барбикор, появившись в мини-платье розового цвета с кристаллами и с маникюром красно-розовый френч. После этого в социальных сетях появилось множество фотографий девушек с креативным дизайном ногтей, соответствующим этой модной тенденции. И смотрится это очень эффектно.

Конечно, розово-красный френч отличается эпатажностью. Но и среди экстравагантных версий дизайна ногтей лета 2023 можно найти вариант на свой вкус.

Матовый

Это один из сдержанных вариантов маникюра, который несдержан. Речь идет о красных кончиках ногтей в сочетании с матовым покрытием. Этот маникюр привлекает внимание, при этом его нетрудно сделать. Его мы видим на фото справа.

Более фантазийным является французский маникюр с продублированной красной полоской или особенно модный сегодня контурный френч, как на снимке слева. Его плюс состоит в том, что можно создавать разное впечатление, используя тот или иной оттенок.

Квадратные ногти

Подобно классическому френчу, красно-розовый можно удачно использовать с любой формой ногтей. Здесь важно выбрать подходящую идею.

Так, красный французский маникюр хорошо подходит для квадратной ногтевой пластины. При ногтях средней длины или коротких такой маникюр может стать повседневным. Но если ногти длинные, то он будет смотреться экстравагантно. При этом выбор остается за вами.

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Острые ногти

Если вы предпочитаете ногти-стилеты, заточенные как острые кинжалы, то также можете попробовать сделать дополнительный акцент в виде красного френча.

Можно выбрать классический вариант, а можно и более смелый – в форме сердечка. Конечно, это не самый очевидный выбор. Но именно так вы сможете удивить окружающих.

С рисунком

Можно выбрать и еще более нетривиальное решение, дополнив френч каким-либо рисунком. Например, в виде плавных линий. А если вы хотите создать образ в стиле рок-н-ролл, то можно выбрать минималистичный графичный дизайн на отдельных ногтях.

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Барбикор в одежде

Барбикор этим летом является наиболее модной эстетикой и в одежде. А самое говорящее последствие феномена возвращения стиля Барби – это, безусловно, розовый цвет. Сегодня индустрия моды целиком и полностью охвачена его разнообразными оттенками.

Если говорить о главном элементе в гардеробе куклы Барби, то это платье-футляр розового цвета. И если у вас есть желание примкнуть к этому розово-блестящему культу, то вам нужно непременно его приобрести. А после покупки такого платья можете дать волю своей фантазии и запастись шортами-бермудами, юбками-миди, топами, конечно, в розовых оттенках – от пастельного до яркой фуксии.

Не стоит забывать также и о блузах, халтер-топах, которые предлагается носить с джинсами. Что касается сумочек, то рекомендуется выбирать самые необычные, фантазийные. Комбинируя вещи, не нужно бояться контраста и яркости, поскольку в этом сезоне розового много не бывает.