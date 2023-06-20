Без паники! Эффектные оттенки волос, которые хорошо скрывают седину

Появление седых волос может поначалу вызвать приступ паники. Однако не стоит беспокоиться. Есть варианты окрашивания, которые прекрасно скрывают седину. Так что воспринимайте белые прядки как просто способ для смены имиджа. Рассматриваем удачные оттенки, которые помогут в решении проблемы.

Блонд

При окрашивании в блонд очевидно, что седина не будет так сильно заметна. Вы же сможете презентовать легкий и романтичный образ. Не забываем, что джентльмены предпочитают блондинок, а это означает, что вы будете ловить на себе восхищенные мужские взгляды.

Пепельный блонд

Фактически этот оттенок смежен с цветом седых волос. Будьте уверены, что при таком окрашивании никто не заподозрит, что у вас есть естественные белые прядки. Пепельный блонд смягчит образ, добавив ему мягкости и гармоничности.

Платиново-пепельный блонд

Если у вас холодный тон кожи, то это идеальный вариант. С таким окрашиванием вы будете выглядеть гламурно и вам не составит труда презентовать образ дорогой женщины. Присмотритесь к прическе с длинными прядями спереди и укороченными сзади.

Серебряная лаванда

Если вам нравятся более креативные варианты, тогда присмотритесь к такому типу окрашивания. Суть заключается в том, что вы сохраняете естественные корни, а уже ближе к кончикам делаете окрашивание в цвет лаванды. Таким образом сможете создать стильный и очень современный образ.

Пепельно-серый

Стальной серебристый цвет придаст вашему образу гламура и роскоши. Это прекрасный вариант для тех, кто не хочет скрывать седину, а хочет смириться с ее присутствием и сделать своей фишкой.

Даже если седые корни отрастут, то на фоне такого металлика их попросту не будет видно. Особенно эффектно такое окрашивание смотрится на длинных волосах.

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Золотисто-русый

Седые пряди весьма гармонично сочетаются с волосами золотисто-русого цвета. Попробуйте такой вид окрашивания — и вы точно не пожалеете. Вам удастся презентовать привлекательный и теплый образ. Вы также можете добавить естественные блики, осветлив отдельные прядки. Поиграйте с разными оттенками для достижения наилучшего результата.

Медный

У вас естественный цвет волос рыжий, но вы увидели первые седые прядки? Не отчаивайтесь. Вам нужно сохранить и даже обновить цвет, который дан от природы. С возрастом он очевидно стал не таким ярким, как был в молодости. В таком случае презентуйте еще более яркий образ, сделав окрашивание в медный цвет. Сейчас такой оттенок в моде.

Пепельное омбре

Омбре — это переход из одного оттенка в другой. Такая техника как нельзя лучше подходит для того, чтобы скрыть седину. Ведь под разными углами ваши волосы будут приобретать разные оттенки. За основу возьмите пепельный цвет: отдельные прядки осветлите, отдельные затемните, и тогда у вас получится красивый переход.

Мелирование на темные волосы

Такое окрашивание подходит для любого тона кожи. Его главная изюминка заключается в естественном свечении. При попадании солнечных лучей на локоны создается эффект 3Д, волосы кажутся пышными и густыми. Плюс ко всему, совершенно не видно седины.