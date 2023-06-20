Возросшая боевая слаженность и техническое превосходство российской армии стали «неприятным сюрпризом» для украинского наступления

Российские войска действуют в настоящее время более слаженно, чем на первых этапах конфликта, отмечают военные эксперты. Кроме того техническое превосходство российских войск в средствах радиоэлектронной борьбы и авиации сделали продвижение украинских войск практически невозможным. В статье немецкого журнала Focus эти качества российской армии называются «неприятным сюрпризом» для Украины, и отмечается, что ей будет трудно к этому приспосабливаться.



AP

Уже две недели продолжается наступление украинских войск, но, как отмечает Focus, «до сих пор были лишь небольшие успехи, а прорыва так и не произошло». Теперь Киев объявил «оперативную паузу для перегруппировки», а военные эксперты объясняют, как изменилась боевая тактика российских войск и какие ошибки ранних этапов конфликта были исправлены.

Маркус Райснер, полковник австрийских вооружённых сил, отмечает, что особенный прогресс в тактике показывает российская пехота и танковые соединения. По его мнению, они извлекли опыт из первых столкновений и действуют теперь более синхронизировано, в том числе с другими родами войск. «Они уже не просто глупо выдвигают колонну танков, которые атакуют, несут потери и снова атакуют, а, например, отныне сопровождают их боевыми вертолётами, обстреливающими украинцев ракетами с большого расстояния», — цитирует эксперта немецкое издание.

Кроме возросшей боевой слаженности полковник Райснер называет и российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) среди причин украинских неудач. «Из-за (средств РЭБ — прим. ИноТВ) украинцы испытывают трудности в связи друг с другом и больше не могут использовать свои дроны. Это особенно болезненно для Украины. Ведь за последние несколько месяцев Украина очень новаторски продемонстрировала, что добилась больших успехов в использовании дронов», — заявляет австрийский военный. «Неприятным сюрпризом» называет Райснер тот факт, что «русские снова подчинили себе электромагнитные поля».

Критическим, по мнению Райснера, является и отставание украинских войск в средствах ПВО и воздушного боя. «Не хватает мощной авиации и противовоздушной обороны. Используемые россиянами ударные вертолёты могут атаковать украинские колонны с расстояния до восьми километров. Нужна противовоздушная оборона, чтобы защитить наступающие колонны украинцев и не позволить вертолётам атаковать их ещё до того, как они доберутся до мест боевого столкновения», — приводит слова военного эксперта журнал Focus.

Райснер сравнивает наступление украинцев с высадкой союзников в Нормандии в 1944 году и отмечает, что украинцы вынуждены наступать на российские укрепрайоны, не подвергнув их предварительно бомбардировкам и ударам полевой артиллерии. По его мнению, это было равнозначно наступлению американцев и британцев «на обустроенные, а не разрушенные позиции немцев на атлантическом побережье, где стояли бы готовые к наступлению резервы».



С тем, что боевая авиация является слабым местом Украины, согласен и другой военный эксперт — Густав Грессель. Эксперт полагает, что поставка западной боевой авиатехники была бы «тактическим прорывом» для Украины, так как украинских самолётов недостаточно для борьбы с российской авиацией. «Проблема в том, что МиГ-29 и Су-27», находящиеся в распоряжении Украины, «имеют пуск ракет с полуактивным радиолокационным наведением, и для того, чтобы поразить самолёт противника, радар должен «подсвечивать» цель во время полёта ракеты», — заявляет Грессель. Российские средства ПВО отлично подготовлены для противодействия таким атакам и делают их невозможными.

Focus утверждает, что западная техника современней и её будет сложнее засечь российским средствам противовоздушной обороны. Ссылаясь на Густава Гресселя, Focus пишет, что «с западными истребителями украинцы бы избежали некоторых потерь». Но западную авиатехнику Украина получит лишь месяцы спустя, а проблема стоит уже сегодня.

Райснер признаёт, что немногие успехи украинского наступления являются «не тем, что ожидалось» и «на самом деле украинцы намеревались наступать гораздо шире». Поэтому украинское военное командование, по мнению эксперта, и взяло «оперативную паузу», чтобы переосмыслить наступление.

Эксперт, однако, считает, что украинцы уже меняют тактику, отталкиваясь от новых реалий. Например, «Украина в последние дни не использовала машины для разминирования, потому что их легко поразить, и вместо этого украинцы пытаются поразить минные полосы взрывчаткой, а затем прорваться через них», — цитирует Райснера Focus. Австрийский военный надеется, что украинцам удастся найти уязвимый участок в российской обороне и он позитивно смотрит на способность украинских войск приспособится к улучшившейся тактике российских войск. «Хорошая новость заключается в том, что Украина, несмотря на первоначальный оборонительный успех россиян, не просто продолжает слепо атаковать, но и пытается реорганизоваться», — заявляет Райснер.

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