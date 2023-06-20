 

Объявившийся наследник Зайцева обвинил его сына в угрозах: Как крыса на тонущем корабле

20.06.2023, 18:31, Разное
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После смерти Вячеслава Зайцева развернулась борьба за его имущество. 39-летний Эдуард Кривенко, называющий себя близким другом кутюрье, объявил на всю страну, что именно он имеет право на наследство, а сын модельера Егор – нет. Манекенщик заявил, что у него якобы есть завещание Вячеслава Михайловича, но при этом мужчина отказался зачитывать эту бумагу на публике.

Недавно Кривенко в эфире шоу “Малахов” обвинил сына Зайцева в угрозах. По словам обладателя титула “Мистер Вселенная”, ему поступают СМС-сообщения “унизительного характера”. “Пусть они давят [на меня], хоть трактором. За мной правда. Я всегда все отстаю. Это подобно крысам на тонущем корабле. Они бегут, и [им] что-то нужно сломать, укусить, прорвать”, – сказал Эдуард.

Кривенко намерен перезахоронить Зайцева, поскольку считает, что могила находится не в лучшем месте. На 40 день после смерти Вячеслава Михайловича мужчина ездил на кладбище, организовал панихиду, где родственников модельера не было, что удивительно. В том числе поэтому манекенщик считает, что сын и другие родные по крови люди Зайцева не имеют право на наследство.


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