 

Народные приметы на 21 июня: Феодор Стратилат, что можно и нельзя делать в Фёдоров день

20.06.2023, 18:30, Разное
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21 июня Русская Православная Церковь вспоминает великомученика Феодора Стратилата, который стал одним из наиболее почитаемых святых в России. В IV веке он пострадал за веру во Христа, когда соправитель императора Константина Великого Ликиний (Лициний) восстал против святого императора и оставался язычником и гонителем христиан. В народе этот день называют Фёдором Летним или Колодезником и связывают с днем летнего солнцестояния – астрономическим рубежом между весной и летом, когда наступают самые длинные дни и короткие ночи.

В этот день в старину рыли колодцы, так как считалось, что вода в таком колодце будет особенно чистой и полезной. За день до этого на месте будущего колодца клали сковороду, а на следующий день ее проверяли на капли. Если внутри сковороды были капли воды, то это был знак, что здесь можно рыть колодец. Колодезники считали Феодора Стратилата своим покровителем и в этот день благодарили и одаривали их за их труд. Важно было также набрать воду из семи колодцев в Фёдоров день, так как считалось, что она обладает особой силой и придаёт здоровья.

В этот день принято было надевать светлую и яркую одежду, чтобы привлечь к себе светлые силы и энергию. Наоборот, не следовало носить темную одежду, чтобы избежать черной полосы в жизни. Также не стоит было ругаться на жару и солнце и не тыкать в небо пальцем, чтобы не повредить глаза. Важно было избегать конфликтов и не думать о плохом, а также прощать любые обиды.

Существуют также приметы погоды на 21 июня. Если утром выпала роса, то лето будет жарким и сухим, а урожай конопли и льна – хорошим. Если молния и гром гремят в Фёдоров день, то это предвещает плохую уборку сена и затяжное ненастье. Если утром выпала большая роса, то день будет ясным, а если до полудня роса не высохла, то дождя днём не будет. Если же пошёл град в Фёдоров день, то лето будет холодным.


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