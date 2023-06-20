Ода на спасение херсонской дворняжки

Стихи украинского поэта Виктора Каневского о пронзительном фото из затопленного города.



Фото: Сергей Коровайный

Посмотрите на эту тощую херсонскую дворняжку, чем-то напоминающую волчка из норштейновской «Сказки сказок».Она вся промокла, продрогла, ее бьет днепровская дрожь, она еще не вполне верит в свое спасение, отчего так истово — обеими лапами, по-человечьи — вцепилась в штанину своего спасителя. Сейчас она вылезет наконец из хляби на твердь, встряхнется и, разбрасывая брызги, наконец-то посмотрит на своего спасителя вверх. А когда перестанет дрожать, то завиляет хвостом и огласит сушу торжествующим, хоть и немного осипшим лаем…Эту фотографию автору текста прислал украинский беженец Виктор Каневский — вместе со своими стихами.

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