Сбер внедрит искусственный интеллект в работу службы инкассации и охраны

“Классические” преступники не прячутся в тени. Они ищут новые способы совершения своих преступлений, заявил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, на открытии Всероссийских соревнований по многоборью среди инкассаторов и подразделений охраны в Нижнем Тагиле.

ИИ – это мощный инструмент, который помогает Сберу достичь своей ключевой цели – обеспечить сохранность банковских активов, имущества клиентов и безопасность сотрудников. “Сейчас мы внедряем искусственный интеллект в наши службы безопасности и инкассации”, – говорится в заявлении представителя Сбера. Кузнецов заявил, что это позволяет нам обнаруживать большинство нападений на инкассаторов и сотрудников службы безопасности на ранней стадии.

Он отметил, что ни одно преступное деяние против активов “Сбера” не осталось безнаказанным. Кузнецов сказал, что “современная видеоаналитика позволяет нам быстро выявлять злоумышленников и предоставлять необходимую информацию правоохранительным органам”.

Мероприятия “Сбера” не являются полноценными без соревнований между службами безопасности и инкассаторами. Лучшие российские сотрудники этих подразделений соревнуются на полигоне в Нижнем Тагиле в таких дисциплинах, как стрельба, силовые упражнения, вождение инкассаторских машин, оказание медицинской помощи, тушение пожара и другие.