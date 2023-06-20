 

Сбер внедрит искусственный интеллект в работу службы инкассации и охраны

20.06.2023, 18:13, Разное
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“Классические” преступники не прячутся в тени. Они ищут новые способы совершения своих преступлений, заявил Станислав Кузнецов, заместитель председателя правления Сбербанка, на открытии Всероссийских соревнований по многоборью среди инкассаторов и подразделений охраны в Нижнем Тагиле.

ИИ – это мощный инструмент, который помогает Сберу достичь своей ключевой цели – обеспечить сохранность банковских активов, имущества клиентов и безопасность сотрудников. “Сейчас мы внедряем искусственный интеллект в наши службы безопасности и инкассации”, – говорится в заявлении представителя Сбера. Кузнецов заявил, что это позволяет нам обнаруживать большинство нападений на инкассаторов и сотрудников службы безопасности на ранней стадии.

Он отметил, что ни одно преступное деяние против активов “Сбера” не осталось безнаказанным. Кузнецов сказал, что “современная видеоаналитика позволяет нам быстро выявлять злоумышленников и предоставлять необходимую информацию правоохранительным органам”.

Мероприятия “Сбера” не являются полноценными без соревнований между службами безопасности и инкассаторами. Лучшие российские сотрудники этих подразделений соревнуются на полигоне в Нижнем Тагиле в таких дисциплинах, как стрельба, силовые упражнения, вождение инкассаторских машин, оказание медицинской помощи, тушение пожара и другие.


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